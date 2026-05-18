Kraj s projektom tréningového centra v R. Sobote čaká na podpis MIRRI
Autor TASR
Rimavská Sobota 18. mája (TASR) - Výstavba nového tréningového a rekvalifikačného centra v Rimavskej Sobote, ktoré má nadväzovať na príchod nemeckého investora, mesiace čaká na podpis Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Na sociálnej sieti na to upozornil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter. Rezort investícií pre TASR skonštatoval, že k uzavretiu zmluvy o dotácii dôjde zrejme budúci mesiac.
Projekt tréningového centra v Rimavskej Sobote, ktoré bude spadať pod Strednú odbornú školu (SOŠ) Hnúšťa, pripravuje BBSK už vyše dvoch rokov. Centrum má priniesť materiálno-technické podmienky pre odborné vzdelávanie a prípravu žiakov s ohľadom na potreby zamestnávateľov v regióne. Projekt reaguje na príchod spoločnosti nemeckej spoločnosti Winkelmann, ktorá plánuje v Rimavskej Sobote v júni slávnostne spustiť výrobu vo svojom novom závode.
BBSK v rámci projektu tréningového centra počíta s výstavbou nových vzdelávacích priestorov s moderným vybavením v areáli na Mlynskej ulici. „Kraj má už dnes hotovo. Miesto, kde táto hala má stáť, je pripravené. Bývalá budova, ktorá tu stála, je zbúraná. Projektová dokumentácia je hotová. Dodávateľ stavby je vysúťažený. Jediné, čo nám v tejto chvíli chýba, je podpis ministerstva, aby sme sa do tohto projektu mohli pustiť,“ skonštatoval Lunter s tým, že na podpis zmluvy čaká BBSK už niekoľko mesiacov.
Rezort investícií v reakcii pre TASR skonštatoval, že predpokladaný termín uzavretia predmetnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je v mesiaci jún. „Rozvoj odborného vzdelávania a príprava mladých ľudí na potreby praxe patria medzi naše priority, preto robíme maximum pre to, aby sa takéto projekty mohli úspešne realizovať,“ uviedol odbor komunikácie MIRRI.
