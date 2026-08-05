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Kraj spustí obnovu nadjazdu v Trebišove za 7,8 milióna eur
Stavebné práce budú trvať desať mesiacov a vyžiadajú si úplnú uzáveru mosta.
Autor TASR
Trebišov 5. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje v septembri začať dlhoočakávanú rekonštrukciu nadjazdu v Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta. Stavebné práce budú trvať desať mesiacov a vyžiadajú si úplnú uzáveru mosta. Vysúťažená cena zákazky vo verejnom obstarávaní je zhruba 7,8 milióna eur s DPH.
Ako informoval KSK, najnovšia hlavná prehliadka mostného objektu potvrdila rozsiahle poškodenia nosnej konštrukcie. Odborníci upozorňujú, že rozsah porúch sa pohybuje na hranici stupňa stavebno-technického stavu 7, čo znamená havarijný stav. Most si tak vyžaduje bezodkladnú komplexnú rekonštrukciu. Most v intraviláne mesta denne využívajú tisíce ľudí a pod jeho konštrukciou sa nachádza železničná trať aj frekventované verejné priestory. Premostenie má dĺžku 271 metrov a pôjde o jednu z najvýznamnejších dopravných investícií v Košickom kraji aj s využitím eurofondov.
„Celá rekonštrukcia bude trvať desať mesiacov a bude sa postupovať po jednotlivých poliach, čiže pôjdeme po jednotlivých dilatačných celkoch smerom z mesta na Vranov nad Topľou,“ uviedol výrobno-technický riaditeľ Dopravného staviteľstva Bardejov Vladimír Paľo. Úplná uzávera mosta počas prác bude znamenať nutnosť obchádzky po miestnych komunikáciách. „Najnáročnejšie z môjho pohľadu bude riešenie samostatnej logistiky, pretože tesne pri moste sa nachádzajú prevádzky viacerých firiem, aby sme čo najmenej obmedzovali ľudí a zachovali bezpečnosť práce pre ľudí aj našich pracovníkov,“ skonštatoval zástupca zhotoviteľa.
Príprava rekonštrukcie podľa KSK prechádzala počas uplynulých rokov viacerými administratívnymi a kontrolnými procesmi. Verejné obstarávanie trvalo približne jeden rok. Následne do procesu vstúpili štátne orgány. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uplatnil finančnú korekciu. Pre kraj to znamenalo, že 1,8 milióna eur z rozpočtu na túto rekonštrukciu musí presunúť na iné projekty alebo celé obstarávanie zopakuje nanovo.
KSK poukázal na to, že sa rozhodoval medzi okamžitým riešením bezpečnostného problému a ďalšími mesiacmi administratívnych procesov a predražovania projektu. „Našou povinnosťou je konať tak, aby sme minimalizovali riziká pre obyvateľov a chránili verejnú infraštruktúru. Preto sme sa rozhodli pokračovať v projekte rekonštrukcie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Za dôležité KSK označil, že finančné prostriedky zodpovedajúce uplatnenej korekcii z regiónu neodídu. Po administratívnom vyrovnaní budú môcť byť v rámci Programu Slovensko využité na ďalšie rozvojové projekty schválené Radou partnerstva Košického kraja. „Obyvatelia kraja tak o tieto zdroje neprídu a naďalej budú slúžiť rozvoju regiónu,“ uviedol KSK. Avizoval, že naďalej využije všetky zákonné nástroje na preskúmanie záverov ÚVO, s ktorými sa nestotožňuje.
Kraj zároveň pokračuje v koordinácii ďalších krokov s dotknutými stranami. „Pri príprave rekonštrukcie hľadá riešenia, ktoré umožnia zrealizovať nevyhnutnú obnovu nadjazdu pri čo najmenšom dosahu na dopravu, miestne prevádzky a každodenný život obyvateľov mesta,“ informoval.
Chystanú obnovu nadjazdu privítal primátor Trebišova Marek Čižmár s tým, že uzávera si vyžiada aj trpezlivosť a pochopenie zo strany občanov. „Úspešnou rekonštrukciou, v ktorú dúfame, sa podarí zabezpečiť sprejazdnenie dôležitého dopravného bodu, ktorý spája mesto s okolím,“ povedal. Potreby a obavy prevádzok aj obyvateľov v okolí mosta budú podľa neho riešené samostatným projektom.
Rekonštrukciu ďalšieho nadjazdu v Trebišove, ale v západnej časti mesta chystá aktuálne Slovenská správa ciest (SSC). Ide o mostný objekt v havarijnom stave spolu s priľahlým úsekom cesty prvej triedy I/79. Na zákazku za cenu zhruba 3,6 milióna eur už SSC uzavrela zmluvu s dodávateľom.
Ako informoval KSK, najnovšia hlavná prehliadka mostného objektu potvrdila rozsiahle poškodenia nosnej konštrukcie. Odborníci upozorňujú, že rozsah porúch sa pohybuje na hranici stupňa stavebno-technického stavu 7, čo znamená havarijný stav. Most si tak vyžaduje bezodkladnú komplexnú rekonštrukciu. Most v intraviláne mesta denne využívajú tisíce ľudí a pod jeho konštrukciou sa nachádza železničná trať aj frekventované verejné priestory. Premostenie má dĺžku 271 metrov a pôjde o jednu z najvýznamnejších dopravných investícií v Košickom kraji aj s využitím eurofondov.
„Celá rekonštrukcia bude trvať desať mesiacov a bude sa postupovať po jednotlivých poliach, čiže pôjdeme po jednotlivých dilatačných celkoch smerom z mesta na Vranov nad Topľou,“ uviedol výrobno-technický riaditeľ Dopravného staviteľstva Bardejov Vladimír Paľo. Úplná uzávera mosta počas prác bude znamenať nutnosť obchádzky po miestnych komunikáciách. „Najnáročnejšie z môjho pohľadu bude riešenie samostatnej logistiky, pretože tesne pri moste sa nachádzajú prevádzky viacerých firiem, aby sme čo najmenej obmedzovali ľudí a zachovali bezpečnosť práce pre ľudí aj našich pracovníkov,“ skonštatoval zástupca zhotoviteľa.
Príprava rekonštrukcie podľa KSK prechádzala počas uplynulých rokov viacerými administratívnymi a kontrolnými procesmi. Verejné obstarávanie trvalo približne jeden rok. Následne do procesu vstúpili štátne orgány. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uplatnil finančnú korekciu. Pre kraj to znamenalo, že 1,8 milióna eur z rozpočtu na túto rekonštrukciu musí presunúť na iné projekty alebo celé obstarávanie zopakuje nanovo.
KSK poukázal na to, že sa rozhodoval medzi okamžitým riešením bezpečnostného problému a ďalšími mesiacmi administratívnych procesov a predražovania projektu. „Našou povinnosťou je konať tak, aby sme minimalizovali riziká pre obyvateľov a chránili verejnú infraštruktúru. Preto sme sa rozhodli pokračovať v projekte rekonštrukcie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Za dôležité KSK označil, že finančné prostriedky zodpovedajúce uplatnenej korekcii z regiónu neodídu. Po administratívnom vyrovnaní budú môcť byť v rámci Programu Slovensko využité na ďalšie rozvojové projekty schválené Radou partnerstva Košického kraja. „Obyvatelia kraja tak o tieto zdroje neprídu a naďalej budú slúžiť rozvoju regiónu,“ uviedol KSK. Avizoval, že naďalej využije všetky zákonné nástroje na preskúmanie záverov ÚVO, s ktorými sa nestotožňuje.
Kraj zároveň pokračuje v koordinácii ďalších krokov s dotknutými stranami. „Pri príprave rekonštrukcie hľadá riešenia, ktoré umožnia zrealizovať nevyhnutnú obnovu nadjazdu pri čo najmenšom dosahu na dopravu, miestne prevádzky a každodenný život obyvateľov mesta,“ informoval.
Chystanú obnovu nadjazdu privítal primátor Trebišova Marek Čižmár s tým, že uzávera si vyžiada aj trpezlivosť a pochopenie zo strany občanov. „Úspešnou rekonštrukciou, v ktorú dúfame, sa podarí zabezpečiť sprejazdnenie dôležitého dopravného bodu, ktorý spája mesto s okolím,“ povedal. Potreby a obavy prevádzok aj obyvateľov v okolí mosta budú podľa neho riešené samostatným projektom.
Rekonštrukciu ďalšieho nadjazdu v Trebišove, ale v západnej časti mesta chystá aktuálne Slovenská správa ciest (SSC). Ide o mostný objekt v havarijnom stave spolu s priľahlým úsekom cesty prvej triedy I/79. Na zákazku za cenu zhruba 3,6 milióna eur už SSC uzavrela zmluvu s dodávateľom.