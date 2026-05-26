Kraj zrekonštruoval v okrese Vranov nad Topľou cesty za milión eur
Na úseku medzi Čaklovom a Zámutovom vymenili obrusnú vrstvu vozovky v dĺžke 3,5 kilometra.
Autor TASR
Soľ 26. mája (TASR) - V okrese Vranov nad Topľou pribudli zrekonštruované úseky ciest za približne 950.000 eur. Prešovský samosprávny kraj (PSK) obnovil cestu medzi obcami Čaklov a Zámutov a zároveň zrealizoval sanáciu poškodeného úseku cesty za obcou Soľ. Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, kraj financoval projekty z vlastných zdrojov aj z eurofondov.
Na úseku medzi Čaklovom a Zámutovom vymenili obrusnú vrstvu vozovky v dĺžke 3,5 kilometra. Súčasťou prác bolo čistenie podkladu, aplikácia spojovacieho postreku, vyrovnanie povrchu asfaltovou zmesou a položenie nového asfaltového betónu. Investícia z rozpočtu PSK dosiahla 458.000 eur.
Technicky náročnejšou stavbou bola rekonštrukcia 230-metrového úseku cesty za obcou Soľ. Vozovka bola podľa kraja dlhodobo poškodená hlbokými trhlinami a deformáciami spôsobenými nedostatočným odvodnením. Keďže komunikácia vedie po povodňovej hrádzi rieky Topľa, pri intenzívnych dažďoch dochádzalo k hromadeniu vody pod železničným mostom. Práce trvali 120 kalendárnych dní a zahŕňali odstránenie poškodenej vozovky a pôvodného odvodňovacieho systému, vybudovanie nového potrubia, osadenie klapky proti spätnému zaplaveniu aj výstavbu betónovej protipovodňovej bariéry.
Súčasťou projektu boli aj nové asfaltové vrstvy, dopravné značenie, reflexné dopravné gombíky, obrubníky a vegetačné úpravy. Projekt pri obci Soľ s rozpočtom viac ako 493.000 eur realizovali v rámci programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2021 - 2027. Európska únia financovala 90 % nákladov, zvyšok pokryl štátny rozpočet a PSK. „Vďaka kombinácii regionálnych a európskych zdrojov sa nám podarilo v okrese Vranov nad Topľou odstrániť nielen havarijný stav ciest, ale zároveň urobiť dôležitý krok k ochrane cestnej komunikácie pred prírodnými katastrofami a prívalovými dažďami,“ dodal predseda PSK Milan Majerský.
