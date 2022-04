Kraj zrekonštruuje kuchyňu a prevádzkovú budovu bojnickej nemocnice

Bojnice 12. apríla (TASR) - Objekt kuchyne s prevádzkovou budovou Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach prejde komplexnou rekonštrukciou. Dodávateľa prác za viac ako 3,4 milióna eur hľadá Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) cez verejnú súťaž.



Krajská samospráva plánuje zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu kuchyne, ako i zateplenie celého objektu, ktorý je v zlom technickom stave. Prestavbou prejde i interiér, spresnil TSK v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Náklady na rekonštrukciu odhadol zriaďovateľ nemocnice na 3.470.681,98 eura bez dane z pridanej hodnoty. Ako kritérium na výber víťaza súťaže stanovil najnižšiu ponúknutú cenu. Od uchádzačov požaduje zábezpeku vo výške 95.000 eur.



Investíciu plánuje TSK financovať z vlastných zdrojov. Rekonštrukciu by mal vybraný zhotoviteľ zabezpečiť do roka od odovzdania staveniska.