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Krajčí vyčíta Šaškovi zavádzanie pri financovaní výstavby nemocníc
Na medicínske vybavenie nemocníc v Banskej Bystrici i v Martine budú podľa neho potrebné ďalšie peniaze.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Poslanec Národnej rady SR a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Hnutie Slovensko) vyčíta ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) zavádzanie pri financovaní výstavby nových nemocníc. Tvrdí, že na dostavbu nemocníc v Banskej Bystrici a Martine je v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027 vyčlenených prostredníctvom kapitálového transferu Ministerstva zdravotníctva SR len 47,8 milióna eur, čo je v rozpore s vyjadreniami ministra, ktorý hovoril o dostupných zdrojoch až do výšky 900 miliónov eur na dokončovanie nemocničných projektov. Krajčí o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Krajčí na tlačovej konferencii uviedol, že podľa návrhu rozpočtu verejnej správy predstavuje kapitálový transfer pre zdravotnícke zariadenia na rok 2027 celkovo 608 miliónov eur. Z tejto sumy má 562 miliónov eur smerovať do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku, zatiaľ čo zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva majú dostať 47,8 milióna eur. Ďalších 85 miliónov eur je podľa rozpočtu naplánovaných ako vlastné zdroje zdravotníckych zariadení na kapitálové výdavky. Krajčí však spochybnil, či nemocnice v Banskej Bystrici a Martine dokážu tieto peniaze zabezpečiť vzhľadom na ich finančnú situáciu.
Zároveň upozornil, že dostavba samotných nemocničných budov nebude znamenať ich plnú pripravenosť na prevádzku. Na medicínske vybavenie nemocníc v Banskej Bystrici i v Martine budú podľa neho potrebné ďalšie peniaze.
Krajčí uviedol, že Hnutie Slovensko poslalo ministerstvu zdravotníctva žiadosť o sprístupnenie informácií, v ktorej žiadalo vysvetlenie rozdielu medzi avizovanými 900 miliónmi eur a sumami uvedenými v návrhu rozpočtu. Podľa jeho slov ministerstvo na žiadosť neodpovedalo ani v zákonnej lehote.
Krajčí na tlačovej konferencii uviedol, že podľa návrhu rozpočtu verejnej správy predstavuje kapitálový transfer pre zdravotnícke zariadenia na rok 2027 celkovo 608 miliónov eur. Z tejto sumy má 562 miliónov eur smerovať do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku, zatiaľ čo zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva majú dostať 47,8 milióna eur. Ďalších 85 miliónov eur je podľa rozpočtu naplánovaných ako vlastné zdroje zdravotníckych zariadení na kapitálové výdavky. Krajčí však spochybnil, či nemocnice v Banskej Bystrici a Martine dokážu tieto peniaze zabezpečiť vzhľadom na ich finančnú situáciu.
Zároveň upozornil, že dostavba samotných nemocničných budov nebude znamenať ich plnú pripravenosť na prevádzku. Na medicínske vybavenie nemocníc v Banskej Bystrici i v Martine budú podľa neho potrebné ďalšie peniaze.
Krajčí uviedol, že Hnutie Slovensko poslalo ministerstvu zdravotníctva žiadosť o sprístupnenie informácií, v ktorej žiadalo vysvetlenie rozdielu medzi avizovanými 900 miliónmi eur a sumami uvedenými v návrhu rozpočtu. Podľa jeho slov ministerstvo na žiadosť neodpovedalo ani v zákonnej lehote.