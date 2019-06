Kraje: Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ohrozí samosprávy

SK8 považuje za neprípustné, aby legislatíva, ktorá má mať negatívny vplyv na rozpočty samospráv, bola schvaľovaná ako poslanecký návrh.

Trnava 18. júna (TASR) - Združenie samosprávnych krajov SK8 nesúhlasí so zámerom skupiny poslancov koaličnej strany Most-Híd zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. V prípade schválenia tohto poslaneckého návrhu spôsobí krajom výpadok finančných prostriedkov vo výške 44,7 milióna eur, určených na modernizáciu a rozvoj sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry či cestnej infraštruktúry a ďalších oblastí.



SK8 považuje za neprípustné, ako uvádza vo vyhlásení predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, aby legislatíva, ktorá má mať negatívny vplyv na rozpočty samospráv, bola schvaľovaná ako poslanecký návrh. "Predstavitelia poslaneckého klubu vôbec nerokovali so zástupcami samosprávnych krajov ani s mestami a obcami, ktorých sa táto novela priamo dotkne v podobe nižších prímov," zdôraznil Viskupič. SK8 a ani ostatné samosprávy a verejnosť nemali pri poslaneckom návrhu podľa neho možnosť zapojiť sa do odbornej diskusie v rámci pripomienkového konania. Návrh prichádza v čase, keď samosprávy čelia zvýšeným nárokom opatrení, ako sú zvýšenie platov zamestnancov alebo zavedenie rekreačných poukazov.



SK8 upozorňuje, že rada pre rozpočtovú zodpovednosť kvantifikovala vplyv opatrenia z uvedeného poslaneckého návrhu a upozornila, že v dôsledku jeho zavedenia by mohlo dôjsť k zhoršeniu udržateľnosti verejných financií. "Tento návrh zníži príjmy samosprávy o 149 miliónov eur. Z dosahu na samosprávne kraje vo výške 44,7 milióna eur to bude v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom po 4,8 milióna eur, Nitrianskom 6 miliónov eur, Žilinskom 5,6 milióna eur, Banskobystrickom 6,2 milióna eur, Prešovskom 6,6 milióna eur, a Košickom 5,9 milióna eur," uviedol predseda SK8. Združenie sa preto obráti na všetkých poslancov a príslušné výbory Národnej rady SR, ktorým bol tento návrh zákona pridelený a prerokovanie, aby nepodporili tento návrh novely zákona.