Krajiny chcú väčšiu nezávislosť od globálneho finančného systému

Bratislava 7. apríla (TASR) - Globálny finančný systém je v súčasnosti spochybňovaný. Prispeli k tomu narušenia dodávateľských reťazcov, rastúce geopolitické napätie aj nedávne zlyhania významných bánk. Rozvíjajúce sa ekonomiky na čele s Čínou tak začali presadzovať iniciatívy na dosiahnutie väčšej menovej suverenity a na zníženie svojej závislosti od vyspelých ekonomík. Vyplýva to z aktuálnej analýzy medzinárodného poisťovateľa pohľadávok Allianz Trade.



"Nedávne krachy troch veľkých amerických bánk a spojenie UBS a Credit Suisse opäť traumatizovali finančný sektor vo vyspelých ekonomikách a naznačujú ďalšie výkyvy, ktoré budú mať pravdepodobne mimoriadne ekonomické dôsledky pre mnohé rozvíjajúce sa trhové ekonomiky," priblížil riaditeľ Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina.



Otrasy globálneho finančného systému podnietila podľa analýzy aj energetická kríza vyvolaná vojnou na Ukrajine a následnými sankciami. Zmrazenie ruských devízových rezerv v držbe iných centrálnych bánk vyvolalo vo viacerých rozvojových krajinách obavy z dominancie amerického finančného systému, konštatoval Allianz. Mnohé rozvíjajúce sa trhy sa preto snažia dosiahnuť väčšiu menovú suverenitu a menšiu závislosť od zahraničného kapitálu, a to prostredníctvom väčšej regionálnej integrácie obchodu a financií.



"Vzhľadom na obmedzený rozvoj miestneho kapitálového trhu a vysokú závislosť od zahraničných pôžičiek sú krajiny obvykle veľmi zraniteľné voči podmienkam financovania vo vyspelých ekonomikách. Napríklad počas cyklov sprísňovania podmienok majú centrálne banky len malý manévrovací priestor, aby neohrozili stabilitu výmenného kurzu," vysvetlil Mucina.



Autori analýzy pripomenuli, že Čína zriadila vlastný veľkoobchodný platobný systém (CIPS), aby uľahčila cezhraničné zúčtovanie bez prístupu do globálneho finančného systému. Členské krajiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika) navyše plánujú preskúmať možnosť vytvorenia vlastnej rezervnej meny, ako aj interoperabilných digitálnych mien centrálnych bánk.



Nezanedbateľným sprievodným javom finančného oddelenia je aj fragmentácia globálnych obchodných a politických vzťahov, upozornil Allianz Trade. Vznikajú nové inštitúcie, ako napríklad Šanghajská organizácia pre spoluprácu (SCO). Na druhej strane, zavedené fóra pre obchodné rokovania, ako napríklad Svetová obchodná organizácia (WTO), strácajú na popularite.