Krajiny EÚ chcú odložiť zdanenie leteckého a lodného paliva o 10 rokov
V roku 2021 Európska komisia navrhla revíziu pravidiel energetických daní s cieľom zosúladiť ich so snahou o obmedzenie účinkov zmeny klímy.
Autor TASR
Brusel 2. septembra (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) zvažujú odloženie dátumu zavedenia celoúnijnej dane z leteckého a lodného paliva o 10 rokov. Na návrh dokumentu upozornila tlačová agentúra Reuters, informuje spravodajca TASR.
V roku 2021 Európska komisia navrhla revíziu pravidiel energetických daní s cieľom zosúladiť ich so snahou o obmedzenie účinkov zmeny klímy. Medzi plánovanými opatreniami bolo aj postupné zavádzanie daní z leteckého a lodného paliva produkujúceho emisie CO2. Letecké aj lodné palivá boli doteraz vyňaté spod daňového zaťaženia v celej EÚ.
Vlády členských krajín sa však proti navrhovaným zmenám postavili a zvažujú desaťročné odloženie novej dane, počas ktorého by letecké a lodné palivá využívali súčasné daňové úľavy. Podľa Reuters sa to uvádza v návrhu na rokovania diplomatov EÚ v oblasti energetiky. Diplomati budú o kompromisnom návrhu diskutovať na pracovnom stretnutí v piatok (5. 9.) v Bruseli.
„V roku 2035 by Európska komisia mala preskúmať možnosť spoplatnenia leteckej a námornej dopravy a v prípade potreby navrhnúť zmeny a doplnenia tejto smernice,“ uvádza sa v uvedenom dokumente.
V dokumente sa ďalej uvádza, že minimálnym daniam na úrovni celej EÚ by pred uplynutím 10-ročného obdobia mohli podliehať iba malé lietadlá s maximálne 19 sedadlami a lode používané na „súkromnú rekreačnú plavbu“. Oslobodenie od daní má za cieľ udržať konkurenčné postavenie spoločností EÚ.
Environmentálni aktivisti už dlho volajú po zmene súčasného daňového režimu s cieľom podporiť čistejšie palivá na úkor tých, ktoré najviac znečisťujú a sú energeticky neefektívne.
Zmena daňovej politiky EÚ je však náročná, pretože si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých krajín EÚ. Najviac proti novému daňovému zaťaženiu protestujú krajiny s veľkým lodným priemyslom a tie, kde je cestovný ruch jedným z hlavných odvetví ekonomiky.
Dostatočnú podporu medzi vládami členských krajín nezískal ani predošlý návrh, ktorý sa snažil dočasne oslobodiť od nových energetických daní ostrovné krajiny ako Írsko a Malta alebo turisticky zamerané štáty ako Španielsko.
Podľa Reuters najnovší dokument vypracovalo Dánsko, ktoré od 1. júla prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Hovorca dánskeho predsedníctva uviedol, že cieľom je, aby sa členské štáty dohodli na zmenách daňovej politiky v novembri tohto roku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)