Krajiny EÚ musia do júna 2021 stiahnuť pesticídy obsahujúce mancozeb

Brusel 14. decembra (TASR) - Členské krajiny EÚ musia do júna 2021 zrušiť všetky povolenia na predaj a používanie pesticídov obsahujúcich látku mancozeb. Uviedla v pondelok Európska komisia (EK).



Komisia informovala, že v rámci stratégie "Z farmy na vidličku" prijala opatrenie, ktoré povedie k ďalšiemu zníženiu používania nebezpečných pesticídov v priestore Európskej únie.



Exekutíva EÚ v pondelok rozhodla stiahnuť chemickú látku mancozeb z trhu EÚ v rámci záväzkov pre zabezpečenie udržateľnosti potravinových systémov a ochranu občanov pred škodlivými látkami.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v tejto súvislosti pripomenula, že ochrana občanov a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami je prioritou Európskej komisie a zníženie závislosti na chemických pesticídoch kľúčovým pilierom stratégie Z farmy na vidličku prijatej v jari 2019.



"Nemôžeme akceptovať, aby sa v EÚ používali pesticídy škodlivé pre naše zdravie. Členské štáty by teraz mali urgentne odobrať všetky povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce mancozeb," odkázala komisárka.



Mancozeb je účinná látka, ktorá sa používa v mnohých pesticídoch v EÚ. Návrh na jej zákaz v októbri podporili členské štáty EÚ v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, ktorý funguje v rámci eurokomisie. Zákaz pesticídu je v súlade s vedeckým hodnotením Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý potvrdil toxické účinky tejto látky a jej škodlivosť z hľadiska ochrany životného prostredia. Mancozeb má tiež vlastnosti narúšajúce endokrinný systém u ľudí, ako aj u zvierat.



Z vyhlásenia EK vyplýva, že členské štáty EÚ musia do júna 2021 odobrať povolenia pre všetky prípravky na ochranu rastlín obsahujúce mancozeb.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)