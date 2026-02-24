< sekcia Ekonomika
Krajiny EÚ odobrili balík hospodárskych dohôd medzi EÚ a Švajčiarskom
Súbor dohôd obsahuje aj protokol o parlamentnej spolupráci a spoločné vyhlásenie o nadviazaní dialógu na vysokej úrovni a ďalšom možnom rozvoji bilaterálnych vzťahov.
Autor TASR
Brusel 24. februára (TASR) - Členské štáty EÚ v utorok odobrili široký balík dohôd medzi EÚ a Švajčiarskom, ktorých cieľom je prehĺbiť a rozšíriť ich bilaterálne hospodárske vzťahy. Balík odobrili diplomati počas zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli, informuje spravodajca TASR.
Balík bilaterálnych dohôd so Švajčiarskom zahŕňa širokú škálu prvkov. Aktualizuje štyri dohody, ktoré už Švajčiarsku poskytujú prístup na vnútorný trh EÚ (letecká doprava, pozemná doprava, voľný pohyb osôb a posudzovanie zhody). Aktualizuje aj dohodu o obchode s poľnohospodárskymi produktmi; zavádza tri nové dohody o bezpečnosti potravín, zdraví a elektrickej energii a takisto novú dohodu o trvalom a spravodlivom finančnom príspevku Švajčiarska k hospodárskej a sociálnej súdržnosti EÚ. Pribudla aj dohoda umožňujúca účasť Švajčiarska na viacerých programoch EÚ, ďalšia samostatná dohoda týkajúca sa účasti Švajčiarska v Agentúre EÚ pre vesmírny program, na činnostiach súvisiacich so systémom Galileo a so zložkou Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS).
Súbor dohôd obsahuje aj protokol o parlamentnej spolupráci a spoločné vyhlásenie o nadviazaní dialógu na vysokej úrovni a ďalšom možnom rozvoji bilaterálnych vzťahov.
Dohoda o účasti Švajčiarska na programoch EÚ bola podpísaná 10. novembra 2025 v Berne a predbežne sa vykonáva od začiatku roka 2025. Utorňajšie rozhodnutie Rady EÚ umožní podpísanie zvyšku balíka.
Uvedený balík dohôd bol prerokovaný medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou v roku 2024, rokovania sa skončili 20. decembra 2024.
Po prijatí tohto balíka zo strany členských krajín EÚ je Európska komisia oprávnená podpísať všetky dohody so švajčiarskymi orgánmi. Podpis súboru dohôd sa plánuje v marci 2026. Po udelení súhlasu zo strany Európskeho parlamentu a za predpokladu, že Švajčiarsko dokončí postupy potrebné na nadobudnutie platnosti balíka dohôd, Rada EÚ dokončí celkový proces, čo umožní nadobudnutie platnosti balíka dohôd.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
