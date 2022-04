Krajiny EÚ odobrili predĺženie systému roaming ako doma o desať rokov

Brusel 4. apríla (TASR) - Členské štáty EÚ (Rada EÚ) v pondelok napodobnili marcové rozhodnutie poslancov Európskeho parlamentu (EP) a schválili predĺženie systému roamingu za vnútroštátne ceny pri telefonovaní zo zahraničia (roaming ako doma) až do roku 2032. Informuje spravodajca TASR.



Na konečnom znení nariadenia o roamingu sa vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ dohodli vlani v decembri. Europarlament nariadenie schválil 24. marca, ministri novelizáciu pôvodných predpisov z roku 2015, na základe ktorých boli v roku 2017 zrušené poplatky za roaming, odobrili v pondelok.



Po uplynutí platnosti súčasného nariadenia o roamingu (30. júna 2022) tak Európania budú môcť aj naďalej volať, písať textové správy a prehliadať webové stránky počas cestovania v iných krajinách EÚ bez ďalších poplatkov.



Spotrebitelia budú mať v inom členskom štáte EÚ nárok na rovnakú kvalitu a rýchlosť mobilného pripojenia ako doma. Poskytovatelia roamingu budú povinní ponúknuť rovnakú kvalitu roamingu, akú majú klienti k dispozícii v ich domovskej krajine, za predpokladu, že to podmienky siete v navštívenom členskom štáte EÚ umožňujú.



Cestujúci vrátane osôb so zdravotným postihnutím budú mať plný prístup k službám tiesňovej komunikácie bez akéhokoľvek poplatku - či už pôjde o telefonát alebo textovú správu, a to vrátane prenosu informácie o polohe volajúceho. Operátori budú zároveň musieť užívateľov informovať o použití jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112.



Revidovaným nariadením o roamingu sa upravujú maximálne veľkoobchodné ceny, aby sa zabezpečilo, že poskytovanie maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny bude pre operátorov v celej EÚ udržateľné.



Zvyšuje sa tiež transparentnosť služieb, ktoré môžu byť spoplatnené dodatočnými nákladmi, a aj ochrana zákazníkov pred "šokmi" z účtov vyplývajúcimi z neúmyselného roamingu v mobilných sieťach na trajektoch na mori alebo na palube lietadiel.



Revidované nariadenie obsahuje aj opatrenia na zabezpečenie dobrej skúsenosti zákazníkov, pokiaľ ide o kvalitu služieb a prístup k pohotovostným službám, a to aj pre ľudí so špeciálnymi potrebami.



Nariadenie o predĺžení roamingu bude po podpísaní predsedníčkou Európskeho parlamentu a predsedom Európskej rady zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a účinnosť nadobudne 1. júla 2022.



Európska komisia bude situáciu monitorovať a v prípade potreby predloží nový legislatívny návrh na reguláciu veľkoobchodných cenových stropov a prípadne aj ďalších aspektov trhu s roamingom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)