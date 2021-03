Krajiny EÚ prijali vyhlásenia na posilnenie digitálnej zelenej premeny

Brusel 19. marca (TASR) - Ministri z členských štátov EÚ v piatok na podujatí Digitálny deň 2021, ktoré sa konalo formou videokonferencie, podpísali tri vyhlásenia s cieľom spojiť úsilie a zdroje na podporu medzinárodnej pripojiteľnosti, podporiť zavádzanie čistých digitálnych technológií a zlepšiť regulačné prostredie pre začínajúce a rýchlo sa rozvíjajúce podniky.



Európska komisia (EK) spresnila, že ide o záväzky, ktoré pomôžu urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu Európy a prispejú k realizácii európskeho digitálneho desaťročia.



Vyhlásenia, ktoré podpísali viaceré členské štáty EÚ, konsolidujú záväzky v troch oblastiach – pripojiteľnosť, startupy a čisté digitálne technológie. A podporujú zároveň ambície EÚ vytvárať konkurencieschopnejšiu, inkluzívnejšiu a zelenšiu Európu.



V poradí už štvrtý ročník Digitálneho dňa pripravila eurokomisia a portugalské predsedníctvo v Rade EÚ. Na podujatí sa stretli poslanci Európskeho parlamentu, ministri z členských štátov EÚ, výkonní predstavitelia digitálneho odvetvia a ďalšie zainteresované strany.



V oblasti pripojiteľnosti 27 členských krajín podpísalo vyhlásenie o európskych dátových bránach ako kľúčovom prvku digitálneho desaťročia EÚ, v ktorom sa zaviazali posilniť pripojiteľnosť medzi Európou a jej partnermi v Afrike, Ázii, európskom susedstve a Latinskej Amerike. Dôraz sa bude klásť na pozemné a podmorské káble, satelity a sieťové spojenia. EÚ už má prísne normy ochrany údajov a kvalitné interné prepojenia a vďaka zlepšeniu globálnych spojovacích sietí sa môže stať bezpečným a aktívnym svetovým dátovým centrom.



V oblasti startupov a rozvíjajúcich sa firiem (scaleupy) 25 členov EÚ podpísalo vyhlásenie o norme, ktorá má zabezpečiť, aby všetky európske startupy a scaleupy mohli využiť osvedčené postupy úspešných startupových ekosystémov. Patrí medzi ne aj spracovanie žiadostí o víza pre talenty z tretích krajín, fiškálny prístup k opciám na akcie a navyšovanie a diverzifikácia súkromného kapitálu.



A v oblasti zelenej a digitálnej transformácii 26 krajín EÚ podpísalo vyhlásenie o zelenej a digitálnej transformácii Únie s cieľom urýchliť nasadenie zelených digitálnych technológií v prospech životného prostredia. Členské štáty budú spolupracovať na urýchlení zavádzania a vývoja pokročilých digitálnych technológií, ako sú 5G a 6G, optické vlákna, vysokovýkonná výpočtová technika, internet vecí v prioritných sektoroch ako energetika, doprava, výroba, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a stavebníctvo. Do tejto oblasti patrí aj podpora zeleného cloudu, umelej inteligencie a technológií blockchainu, aj udržateľného hardvéru, zeleného verejného obstarávania či podpora startupov a podnikov pôsobiacich v oblasti zelených technológií.



Komisia ocenila, že do Európskej zelenej digitálnej koalície sa zapojilo 26 výkonných riaditeľov z odvetvia IKT, ktorí sa zaviazali, že ich spoločnosti výrazne znížia uhlíkovú stopu do roku 2030 a dosiahnu klimatickú neutralitu do roku 2040.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)