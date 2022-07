Krajiny EÚ sa snažia o zmiernenie plánu na zníženie spotreby plynu

Brusel 25. júla (TASR) - Krajiny Európskej únie (EÚ) sa snažia zmierniť plán bloku na zníženie spotreby plynu, keď sa Európa pripravuje na zimu s neistými dodávkami z Ruska, svojho hlavného dodávateľa. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Európska komisia minulý týždeň navrhla, aby každý z 27 členských štátov EÚ od augusta do marca znížil spotrebu plynu o 15 %. Tento cieľ by mal byť dobrovoľný, ale v prípade núdze pri dodávkach plynu sa môže stať záväzným.



Brusel vyzval členské štáty bloku, aby teraz počas leta obmedzili spotrebu plynu a pomohli tak naplniť zásobníky pred zimou. Upozornil pritom, že je pravdepodobné úplné zastavenie dodávok ruského plynu.



Plán EÚ však narazil na odpor mnohých vlád, pričom niektoré sú rozhodne proti záväzným škrtom a iné nie sú ochotné nechať Brusel kontrolovať ich spotrebu energie.



Diplomati z krajín EÚ budú o upravenom návrhu diskutovať v pondelok. Návrh, ktorý videla agentúra Reuters, zachováva dobrovoľný cieľ pre všetky krajiny pri obmedzení spotreby plynu, ale stanovil by rôzne povinné ciele.



Najnovší návrh, ktorý vypracovala Česká republika, aktuálne predsedajúca krajina bloku, ponúka celý rad výnimiek zo záväzného cieľa o redukcii spotreby plynu.



Krajiny bez prepojenia na plynárenské siete EÚ, ako sú ostrovné štáty Írsko alebo Malta, by boli oslobodené. Krajiny s veľkým objemom uskladneného plynu by mohli mať nižšie ciele pri obmedzení spotreby.



Aj štáty, ktoré vyvážajú plyn do iných krajín, by mohli mať nižšie ciele. Do tejto skupiny bude pravdepodobne patriť Španielsko, ktoré sa nespolieha na Rusko pokiaľ ide o plyn a patrí medzi najtvrdších odporcov návrhu EÚ. Oslobodené od zníženia spotreby by mohli byť aj kritické sektory, akými sú chemický a oceliarsky priemysel.



Nový návrh presúva povinné zníženie spotreby na plecia skôr národných vlád než Európskej komisie, a to je možné dosiahnuť len s väčšinovou podporou členských krajín.



Diplomati z EÚ majú na najnovší návrh zmiešané názory, pričom niektorí ho vítajú a iní sú znepokojení veľkým počtom výnimiek.



Ministri energetiky sa ho pokúsia schváliť v utorok (26. 7.). Aby sa návrh stal zákonom, potrebuje súhlas najmenej 15 veľkých krajín EÚ.