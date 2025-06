Krajiny EÚ sa zhodli v prípade harmonizácie konkurzného práva

Brusel/Luxemburg 12. júna (TASR) - Ministri spravodlivosti členských krajín vo štvrtok v Luxemburgu odsúhlasili svoju pozíciu k smernici EÚ, ktorá harmonizuje niektoré aspekty konkurzného práva. Rada EÚ v správe pre médiá spresnila, že zbližovaním vnútroštátnych režimov platobnej neschopnosti sa Únia stane atraktívnejšou pre zahraničných a cezhraničných investorov, informuje spravodajca TASR.



V súčasnosti musia investori pri investovaní v iných krajinách EÚ, ako je ich domovská krajina, brať do úvahy rôzne vnútroštátne pravidlá platobnej neschopnosti.



Poľský minister spravodlivosti Adam Bodnar, v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ, v správe pre médiá zdôraznil, že pripravovaný zákon je dôležitým krokom vpred k zatraktívneniu EÚ pre investorov.



„Lebo pri investičných rozhodnutiach môže byť nevýhodou, keď sa zákony o platobnej neschopnosti medzi členskými štátmi príliš líšia. Novým zákonom tieto rozdiely obmedzíme,“ vysvetlil Bodnar.



Podľa nových pravidiel vo všetkých členských štátoch EÚ bude dostupný mechanizmus, ktorý zaručí, že predaj podniku dlžníka (alebo jeho časti) sa pripravuje a prerokováva ešte pred formálnym začatím konkurzného konania. To umožní uskutočniť predaj a získať výnosy krátko po začatí formálneho konkurzného konania určeného na likvidáciu spoločnosti.



V rámci tohto mechanizmu bude možné bez súhlasu protistrany, čiže dlžníka, automaticky previesť exekučné zmluvy, nevyhnutné na pokračovanie podnikania, z dlžníka na kupujúceho podniku.



Rada EÚ však v tomto bode zahrnula niekoľko záruk na ochranu zmluvnej slobody.



Ďalšou novinkou zákona je, že veriteľské výbory budú musieť byť za určitých okolností zriadené vo všetkých členských štátoch. Výbor veriteľov posilňuje postavenie veriteľov v konkurznom konaní. Zabezpečuje zapojenie jednotlivých veriteľov, ktorí by sa inak nemuseli zúčastniť na konaní, napríklad z dôvodu obmedzených zdrojov alebo veľkej geografickej vzdialenosti.



Zákon harmonizuje určité charakteristiky veriteľského výboru v členských štátoch, ako je jeho zloženie, práva a povinnosti výboru, ako aj osobná zodpovednosť jeho členov. Podľa dosiahnutého kompromisu majú členské štáty možnosť zúžiť zriadenie veriteľského výboru na veľké podniky.



Rada EÚ už v decembri 2024 dosiahla kompromis o ďalších aspektoch návrhu smernice, najmä o opatreniach na zachovanie konkurznej podstaty, povinnostiach riaditeľov požiadať o začatie konkurzného konania a o povinnostiach transparentnosti.



Na základe dohodnutej pozície medzi členskými štátmi Rada EÚ bude môcť začať rokovania s Európskym parlamentom, keď aj europoslanci zadefinujú svoju pozíciu, s cieľom dohodnúť sa na konečnej podobe zákona.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)