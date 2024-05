Krajiny EÚ schválili nariadenie na zníženie emisií CO2 z nákladiakov

Brusel 13. mája (TASR) - Krajiny Európskej únie v pondelok definitívne schválili nariadenie o znížení emisií oxidu uhličitého z motorov ťažkých úžitkových vozidiel. Väčšina z nich predávaných v EÚ bude musieť byť od roku 2040 bez emisií. Slovensko hlasovalo proti prijatiu tohto právneho predpisu, píše TASR na základe správ Rady EÚ a agentúry Reuters.



Nariadenie presadzuje zníženie emisií CO2 z nových ťažkých nákladných vozidiel do roku 2040 o 90 percent. To znamená, že výrobcovia budú musieť predávať veľký podiel nákladných áut úplne bez emisií CO2 - vrátane elektrovozidiel a vozidiel na vodíkové palivo.



Podľa revidovaných pravidiel sa rozsah pôsobnosti existujúceho nariadenia rozšíri na všetky nové ťažké nákladné vozidlá s certifikovanými emisiami CO2 - vrátane menších nákladných vozidiel, mestských autobusov či prívesov.



Výrobcovia nákladných vozidiel zároveň budú musieť do roku 2030 znížiť emisie CO2 svojich vozových parkov o 45 percent (namiesto doterajšieho cieľa 30 percent) a do roku 2035 o 65 percent. Revidované nariadenie sa týka aj pravidiel pre mestské autobusy. Do roku 2030 bude musieť mať 90 percent nových mestských autobusov predávaných v EÚ nulové emisie, pričom v roku 2035 sa tento cieľ zvýši na 100 percent. Účinnosť a vplyv zmeneného a doplneného nariadenia preskúma Európska komisia v roku 2027.



V pondelkovom hlasovaní sa proti tejto politike postavili len Taliansko, Poľsko a Slovensko, Česká republika sa zdržala hlasovania, uviedol pre agentúru Reuters jeden z predstaviteľov EÚ.



Väčšina nákladných vozidiel na európskych cestách v súčasnosti jazdí na naftu. Jej spaľovaním sa produkujú emisie skleníkových plynov a látky znečisťujúce ovzdušie, ktoré spôsobujú rakovinu pľúc a respiračné ochorenia, pripomína Reuters. Ťažké nákladné vozidlá pritom produkujú štvrtinu emisií z cestnej dopravy v Európe.