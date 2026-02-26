< sekcia Ekonomika
Krajiny EÚ schválili závery o programe EÚ pre mestá
Ministri ocenili, že mestá všetkých veľkostí zohrávajú ústrednú úlohu pri zlepšovaní mestskej mobility podporou udržateľných, dostupných, čistých a efektívnych multimodálnych dopravných systémov.
Autor TASR
Brusel 26. februára (TASR) - Členské štáty vo formáte Rady EÚ pre konkurencieschopnosť vo štvrtok v Bruseli schválili závery o programe EÚ pre mestá, v ktorých sa zdôrazňuje ich kľúčová úloha pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Informuje o tom spravodajca TASR.
Ministri zodpovední za politiku súdržnosti schválili závery o programe EÚ pre mestá, čím nadviazali na oznámenie Európskej komisie (EK) s názvom „Program EÚ pre mestá: podpora rastu a prosperity“, ktoré bolo predložené 3. decembra 2025.
Minister financií Cyperskej republiky Makis Keravnos, v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ, v správe pre médiá zdôraznil, že európske mestá sú kľúčovými aktérmi pri plnení priorít EÚ, ako sú konkurencieschopnosť, inovácie a udržateľný rozvoj, a pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti súdržnosti. „Mestský rozmer sa musí primerane zohľadniť pri budúcej tvorbe politík a pri formovaní budúcnosti Európy,“ odkázal Keravnos.
Prijaté závery zdôrazňujú význam miest spolu s ich funkčnými mestskými oblasťami pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ako aj ich úlohu pri podpore sociálneho začlenenia a inovácií. Uznávajú tiež mestá a mestské oblasti ako kľúčových prispievateľov k dekarbonizácii, adaptácii na zmenu klímy, ochrane životného prostredia a biodiverzity a prechodu na čistú energiu, a to aj prostredníctvom zavedenia opatrení na zmiernenie emisií.
Ministri ocenili, že mestá všetkých veľkostí zohrávajú ústrednú úlohu pri zlepšovaní mestskej mobility podporou udržateľných, dostupných, čistých a efektívnych multimodálnych dopravných systémov.
Závery Rady EÚ zdôrazňujú dôležitosť podpory miest vzhľadom na ich rastúce výzvy a aj to, že politika súdržnosti prispela k posilneniu mestského rozmeru EÚ - viac ako 24 miliárd eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) bolo v rokoch 2021 - 2027 venovaných práve na udržateľný rozvoj miest.
Prijatý text zdôrazňuje príležitosti, ktoré mestám ponúka strednodobé preskúmanie politiky súdržnosti vrátane flexibility pri riešení sociálneho, dostupného a udržateľného bývania, energetickej transformácie, odolnosti voči vodným zdrojom, konkurencieschopnosti, obrany a rozvoja zručností.
Rada EÚ potvrdila, že mestá sú nenahraditeľnými partnermi pri tvorbe politík EÚ a mali by byť podľa potreby zapojené do dialógu, konzultácií a implementačných procesov s európskymi inštitúciami. Zabezpečenie dlhodobej podpory integrovaného rozvoja miest, ktorá bude stavať na úspechoch dosiahnutých v súčasnom období, je nevyhnutné a malo by rešpektovať ustanovenia programu EÚ pre mestá, odkázali ministri členských krajín.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Ministri zodpovední za politiku súdržnosti schválili závery o programe EÚ pre mestá, čím nadviazali na oznámenie Európskej komisie (EK) s názvom „Program EÚ pre mestá: podpora rastu a prosperity“, ktoré bolo predložené 3. decembra 2025.
Minister financií Cyperskej republiky Makis Keravnos, v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ, v správe pre médiá zdôraznil, že európske mestá sú kľúčovými aktérmi pri plnení priorít EÚ, ako sú konkurencieschopnosť, inovácie a udržateľný rozvoj, a pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti súdržnosti. „Mestský rozmer sa musí primerane zohľadniť pri budúcej tvorbe politík a pri formovaní budúcnosti Európy,“ odkázal Keravnos.
Prijaté závery zdôrazňujú význam miest spolu s ich funkčnými mestskými oblasťami pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ako aj ich úlohu pri podpore sociálneho začlenenia a inovácií. Uznávajú tiež mestá a mestské oblasti ako kľúčových prispievateľov k dekarbonizácii, adaptácii na zmenu klímy, ochrane životného prostredia a biodiverzity a prechodu na čistú energiu, a to aj prostredníctvom zavedenia opatrení na zmiernenie emisií.
Ministri ocenili, že mestá všetkých veľkostí zohrávajú ústrednú úlohu pri zlepšovaní mestskej mobility podporou udržateľných, dostupných, čistých a efektívnych multimodálnych dopravných systémov.
Závery Rady EÚ zdôrazňujú dôležitosť podpory miest vzhľadom na ich rastúce výzvy a aj to, že politika súdržnosti prispela k posilneniu mestského rozmeru EÚ - viac ako 24 miliárd eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) bolo v rokoch 2021 - 2027 venovaných práve na udržateľný rozvoj miest.
Prijatý text zdôrazňuje príležitosti, ktoré mestám ponúka strednodobé preskúmanie politiky súdržnosti vrátane flexibility pri riešení sociálneho, dostupného a udržateľného bývania, energetickej transformácie, odolnosti voči vodným zdrojom, konkurencieschopnosti, obrany a rozvoja zručností.
Rada EÚ potvrdila, že mestá sú nenahraditeľnými partnermi pri tvorbe politík EÚ a mali by byť podľa potreby zapojené do dialógu, konzultácií a implementačných procesov s európskymi inštitúciami. Zabezpečenie dlhodobej podpory integrovaného rozvoja miest, ktorá bude stavať na úspechoch dosiahnutých v súčasnom období, je nevyhnutné a malo by rešpektovať ustanovenia programu EÚ pre mestá, odkázali ministri členských krajín.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)