Krajiny EÚ sú nejednotné v otázke zákazu dovozu ruskej ropy

Brusel 7. marca (TASR) - Vlády členských štátov Európskej únie (EÚ) sú rozdelené v názore, či sa majú pripojiť k Spojeným štátom, ktoré uvažujú o zákaze dovozu ruskej ropy. To by zvýšilo tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil vojnu proti Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Ministri EÚ diskutujú o rozšírení sankcií, aby zahŕňali aj reštrikcie týkajúce sa dovozu ropy a ropných produktov. Niektoré štáty, ako napríklad Nemecko, sú proti takémuto náhlemu prerušeniu dodávok z Ruska. Ostatné krajiny, ako Poľsko, naopak, tlačia na to, aby sa cieľom sankcií stali aj fosílne palivá, z ktorých vývozu Moskva financuje vojnu.



Nemecký kancelár Olaf Scholz zatiaľ vylúčil takého reštrikcie. Dovoz energií z Ruska je podľa neho dôležitý pre európsku ekonomiku. Podľa Scholza si Európa aktuálne nedokáže z iných zdrojov zabezpečiť dodávky energií na kúrenie, dopravu, elektrinu a priemysel. Dodal, že takáto zmena, ako je odrezanie sa od ruských energií, sa nedá uskutočniť zo dňa na deň.



Ceny ropy v pondelok prudko stúpli po správach, že USA uvažujú o zákaze dovozu ruskej ropy. Výrazne sa zvýšili aj ceny plynu, keď referenčný termínovaný európsky kontrakt na plyn vyskočil o 79 % na 345 eur za megawatthodinu (MWh).



Od začiatku ruskej invázie sa väčšina obchodníkov rozhodla, že nebude kupovať ruskú ropu ani ropné produkty. Z úplného zákazu importu ruskej ropy môžu profitovať exportéri v iných krajinách vrátane USA, ale tiež cez nárast cien podporí príjmy Moskvy z predaja ropy inde.



Avšak pre pokračujúcu inváziu sa čoraz častejšie ozývajú výzvy na zastavenie dovozu ruskej ropy a plynu aj v Nemecku, ktoré vždy bolo proti takýmto sankciám, keďže je vysoko závislé na importe z Ruska.



Podľa zdroja oboznámeného s záležitosťou by Taliansko návrh na zákaz dovozu ruskej ropy podporilo. Slovinsko údajne podporuje zákaz importu ropy aj plynu.