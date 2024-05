Krajiny EÚ súhlasia s uvoľnením ciel pre ukrajinský vývoz o ďalší rok

Brusel 13. mája (TASR) - Ministri členských krajín (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli napodobnili poslancov Európskeho parlamentu a rovnako zahlasovali za predĺženie pozastavenia dovozných ciel a kvót na ukrajinský vývoz do Európskej únie o ďalší rok, do 5. júna 2025.



Europoslanci svoj súhlas s týmto krokom vyjadrili počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu z 23. apríla.



Rada EÚ v správe pre médiá pripomenula, že takzvané autonómne obchodné opatrenia (ATM) boli zavedené v júni 2022 v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Sú kľúčovým pilierom podpory EÚ pre Ukrajinu, pretože poskytujú záchranné lano pre hospodárstvo krajiny, ktorá sa ocitla v stave vojny, prostredníctvom voľného prístupu na jednotný trh EÚ.



Opatrenia však zohľadňujú aj obavy viacerých členských krajín. Vzhľadom na výrazný nárast dovozu niektorých poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny do EÚ v rokoch 2022 a 2023 obnovené autonómne obchodné opatrenia obsahujú posilnený ochranný mechanizmus. Ten umožňuje prijať rýchle nápravné opatrenie v prípade výrazného narušenia trhu EÚ alebo trhov jedného či viacerých členských štátov.



Okrem toho bola zavedená núdzová brzda na dovoz vajec, hydiny, cukru, ovsa, kukurice, krúp a medu. Brzda sa automaticky spustí vždy vtedy, keď objem dovozu niektorej z uvedených agrokomodít dosiahne priemerný ročný dovoz zaznamenaný v období od 1. júla 2021 do 31. decembra 2023.



Po súhlase so predlžením autonómnych obchodných opatrení Európska komisia podnikne potrebné kroky a konzultácie s ukrajinskou stranou v súlade s ustanoveniami Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou a v snahe dohodnúť sa na dlhodobejšej recipročnej colnej liberalizácii.



Cieľom tohto procesu je poskytnúť ekonomickú istotu a stabilný rámec pre obchodné vzťahy medzi Ukrajinou a EÚ, ako aj istotu poľnohospodárom a podnikom.



Nové autonómne obchodné opatrenia vstúpia do platnosti 6. júna, deň po skončení sa platnosti súčasného režimu (5. júna). Účinné budú do 5. júna 2025.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)