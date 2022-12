Krajiny EÚ súhlasia s vyššou ochranou pracovníkov pred azbestom

Brusel 8. decembra (TASR) - Ministri práce EÚ vo štvrtok v Bruseli prijali pozíciu k návrhu Európskej komisie na sprísnenie legislatívy na ochranu pracovníkov pred rizikami azbestu. Pozícia Rady EÚ, o ktorej bude rokovať s Európskym parlamentom, je taká, že súčasné úrovne vystavenia by sa mali znížiť a že počítanie azbestových vlákien by sa malo vykonávať na základe modernejšej metódy.



O tejto téme, ktorá je súčasťou širšieho Európskeho plánu boja proti rakovine, rokovali účastníci Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľov (EPSCO).



"Silnejšia ochrana pracovníkov pred rizikami azbestu zachráni životy. Členské štáty EÚ musia drasticky obmedziť vystavenie pracovníkov nebezpečenstvu azbestu a som rád, že sú na to pripravené," uviedol pre médiá český minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka, ktorý v mene českého predsedníctva v Rade EÚ toto zasadnutie viedol.



V prípade dohody medzi euroinštitúciami nové pravidlá zabezpečia, že žiadny pracovník nebude vystavený koncentrácii vyššej ako 0,01 vlákna azbestu na kubický centimeter. Ide o desaťnásobný pokles oproti aktuálne platnej hodnote.



Členské štáty sa rozhodli použiť modernejšiu a citlivejšiu metódu počítania azbestových vlákien - elektrónovú mikroskopiu (EM). Členské štáty by mali k dispozícii sedem rokov na to, aby splnili požiadavky novej metodiky a prešli zo súčasnej meracej metódy, mikroskopie s fázovým kontrastom (PCM), na metódu EM.



Komisia by mala za úlohu podporovať členské štáty pri tejto zmene, pričom počas prechodného obdobia môžu platiť terajšie metódy merania.



Eurokomisia v septembri predložila návrh na revíziu smernice o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením azbestu pri práci. Toto opatrenie je jednou z hlavných iniciatív Európskeho plánu boja proti rakovine. Europarlament ešte svoju pozíciu k tejto téme nezadefinoval.



Hoci je azbest v EÚ zakázaný od roku 2005, zostáva prítomný v starších budovách. Keď sa azbestové vlákna uvoľňujú a vdychujú, napríklad počas renovácií, predstavujú hrozbu pre zdravie pracovníkov. Až 78 % prípadov rakoviny z povolania uznaných v členských štátoch EÚ súvisí s azbestom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)