Krajiny EÚ v roku 2024 dali na sociálnu ochranu 4925 miliárd eur
Slovensko v 27-člennej Únii obsadilo 17. priečku s výdavkami v pomere k HDP na úrovni okolo 22 %, Česká republika sa ocitla tesne za Slovenskom.
Autor TASR
Brusel 7. novembra (TASR) - Štatistický úrad EÚ, Eurostat, v piatok zverejnil správu, podľa ktorej v roku 2024 dosiahli náklady na výdavky na sociálnu ochranu v členských krajinách EÚ odhadom 4925 miliárd eur, čo predstavuje nárast o 6,9 % v porovnaní s rokom 2023.
Zozbierané údaje ukazujú, že výdavky určené na sociálne dávky predstavovali 27,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) EÚ, čo znamená nárast o 0,6 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Spomedzi krajín EÚ boli tieto výdavky ako percento HDP najvyššie vo Fínsku (32,5 % HDP), Francúzsku (31,9 %) a v Rakúsku (31,8 %), zatiaľ čo najnižšie boli v Írsku (12,4 %), na Malte (13,4 %) a v Maďarsku (16,6 %).
Spomedzi dávok určených na sociálnu ochranu najväčšie výdavky predstavovali tie na starobný dôchodok (2044 miliárd eur; 41,5 % zo všetkých dávok) a dávky na chorobu a zdravotnú starostlivosť (1463 miliárd eur; 29,7 %). Ďaleko za nimi nasledovali dávky na invaliditu a ZŤP, pomoc pre pozostalých v prípade úmrtia, dávky pre rodiny/deti, dávky v nezamestnanosti, sociálna pomoc, dávky pre bývanie a takisto pomoc v prípadoch sociálneho vylúčenia.
V roku 2024 sa výdavky na dávky na sociálnu ochranu zvýšili vo všetkých krajinách EÚ. Najväčší nárast v porovnaní s rokom 2023 zaznamenalo Estónsko (+19,5 %), Chorvátsko (+17,8 %) a Rumunsko (+17,5 %), zatiaľ čo najmenší nárast bol zaznamenaný v Grécku (+3,2 %), vo Švédsku (+3,9 %) a v Taliansku a Dánsku (v každom prípade +4,3 %). Slovensko so 14-percentným nárastom voči roku 2023 v tomto rebríčku obsadilo šieste miesto.
Zozbierané informácie pochádzajú z prvých odhadov výdavkov na sociálnu ochranu, ktoré nedávno zverejnil Eurostat. Zahŕňajú hlavné ukazovatele Európskeho systému integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS), pričom členské krajiny poskytujú údaje na dobrovoľnom základe.
