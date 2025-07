Eurokomisia:Štáty EÚ by mali lepšie vykonávať environmentálne predpisy

Brusel 7. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila štvrté preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov, ktoré chránia ľudské zdravie a podporujú hospodársky rast a vyzvala na zlepšenie vykonávania predpisov v oblasti životného prostredia. Tieto výzvy sa týkajú aj Slovenska, informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že náklady na nevykonávanie týchto predpisov v dôsledku znečistenia ovzdušia a vody, degradácie prírody a odpadu sa odhadujú na 180 miliárd eur ročne (približne jedno percento HDP EÚ). Vykonávanie predpisov tieto náklady môže znížiť.



Preskúmanie eurokomisie na základe správ o 27 členských štátoch EÚ identifikuje spoločné trendy na úrovni Únie. Obsahuje informácie o tom, ako členské štáty chránia kvalitu vzduchu, vody a prírody. V preskúmaní sa uvádzajú aj konkrétne opatrenia na zlepšenie v každom členskom štáte.



V rámci obehového hospodárstva niektoré krajiny dosahujú dobrý pokrok, mnohé však zrejme nesplnia ciele recyklácie do roku 2025. Slovensku hrozí, že nesplní ciele v oblasti komunálneho odpadu a odpadu z obalov (maximálne 10 % skládkovaného komunálneho odpadu) ani do roku 2035.



Komisia vyzvala prijať opatrenia na splnenie cieľov EÚ v oblasti kvality a množstva sladkej vody a na zmiernenie rizika nedostatku vody a sucha. Členské štáty musia lepšie využívať dostupné financie EÚ na zber a čistenie komunálnych odpadových vôd. Správa upozornila na zhoršujúci sa trend vodných útvarov Slovenska, pokiaľ ide o ich ekologický a chemický stav. Slováci nedostatočne implementujú smernicu o čistení komunálnych odpadových vôd.



Správa upozornila, že strata biodiverzity prevažuje nad jej obnovou. Dôvodom je najmä zmena využívania pôdy na poľnohospodárske účely a intenzifikácia poľnohospodárstva. Členské štáty musia zlepšiť začleňovanie ochrany prírody do svojej politiky a urýchliť vykonávanie právnych predpisov EÚ. Komisia upozornila, že slovenské lesy v lokalitách Natura 2000 čelia vysokej úrovni ťažby dreva a krajina zlyháva pri ochrane hlucháňa hôrneho.



EK upozornila, že aj napriek pokroku je úroveň látok znečisťujúcich ovzdušie v mnohých členských štátoch príliš vysoká, čo vyvoláva obavy o zdravie občanov. Kvalitu ovzdušia možno zlepšiť prechodom na udržateľnú mobilitu poháňanú obnoviteľnými zdrojmi energie, zlepšením energetickej efektívnosti, zavedením nízkoemisných poľnohospodárskych techník.



Podľa eurokomisie sa úsilie o adaptáciu na zmeny klímy v každom členskom štáte musí zintenzívniť. Niekoľko členských štátov má ťažkosti s vykonávaním systému obchodovania s emisnými povolenkami pre budovy, cestnú dopravu a malý priemysel.



Komisia sprístupnila členským štátom niekoľko finančných prostriedkov EÚ na pokrytie ich investičných potrieb v tejto oblasti vo výške približne 122 miliárd eur ročne. Podľa správy EK väčšina členských štátov tieto zdroje môže a potrebuje využívať viac. Investičná medzera na Slovensku sa odhaduje na 1,1 miliardy eur ročne, čo predstavuje približne 1,02 % jeho HDP (vyššie ako priemer EÚ vo výške 0,77 %).



Prvé preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov bolo prijaté vo februári 2017 a po ňom nasledovali vydania z roku 2019 a 2022.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)