Krajiny EÚ združené v jadrovej aliancii zaslali list Európskej komisii

Brusel 23. júna (TASR) - Európska komisia (EK) sa bude zaoberať listom, ktorý koncom minulého týždňa dostala od predstaviteľov členských krajín EÚ združených v takzvanej jadrovej aliancii, ktoré sú za väčšie využívanie jadrovej energie. List, ktorý vznikol v rámci minulotýždňového zasadnutia Rady EÚ pre telekomunikácie a energetiku v Luxemburgu (16. 6.), bol zverejnený v pondelok, informuje spravodajca TASR.



Francúzsko je považované za „hnací motor“ jadrovej aliancie. Stále zastúpenie Francúzska pri EÚ v tejto súvislosti pripomenulo, že Európskej komisii, konkrétne eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, boli doručené odporúčania Pracovnej skupiny pre financovanie jadrovej energie, ktorá funguje v rámci jadrovej aliancie.



Stretnutiu pracovnej skupiny v Luxemburgu predsedala podpredsedníčka švédskej vlády a ministerka podnikania a energetiky Ebba Buschová a stretli sa na ňom ministri a vyšší predstavitelia z 15 krajín EÚ a zástupcovia eurokomisie. Slovensko zastupovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



Pracovná skupina vyzvala eurokomisiu zaviesť potrebné finančné nástroje a zlepšiť prístup k financovaniu EÚ pre jadrové technológie. Urýchliť postupy oznamovania štátnej pomoci pre jadrové projekty a umožniť prístup k súkromnému financovaniu prostredníctvom mobilizácie zdrojov Európskej investičnej banky (EIB) a revízie podmienok o zaradení jadrovej energie do nariadenia o taxonómii.



Všetky tieto prvky boli následne zaslané eurokomisárovi Jorgensenovi v liste podpísanom všetkými členmi jadrovej aliancie, s výnimkou Poľska, ktoré musí byť neutrálne kvôli prebiehajúcemu predsedníctvu v Rade EÚ. Na tomto stretnutí Taliansko oznámilo, že sa stane plnoprávnym členom jadrovej aliancie, a Estónsko uviedlo, že má v úmysle čoskoro vstúpiť do tohto združenia.



Pod spoločný list sa podpísali predstavitelia Belgicka, Bulharska, Česka, Estónska, Fínska, Francúzska, Holandska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švédska.



Francúzsky minister priemyslu a energetiky Marc Ferracci v tejto súvislosti privítal pozitívny signál, ktorý vyslala Európska komisia pri uznaní služieb poskytovaných jadrovou energiou európskemu elektrizačnému systému. Členovia jadrovej aliancie v spoločnom liste požiadali EK, aby sa tento „zlomový bod“ pretavil do konkrétnych opatrení v budúcich iniciatívach, najmä pri príprave stratégií zameraných na investície do čistej energie.



(spravodajca TASR Jaromír Novák)