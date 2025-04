Krajiny EÚ zrejme nezahrnú zákaz dovozu ruského LNG do nových sankcií

Brusel 17. apríla (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) upustili od myšlienky zahrnúť zákaz dovozu ruského skvapalneného plynu (LNG) do svojich ďalších sankčných balíčkov uvalených na Rusko. Dôvodom je odpor niektorých vlád a neistota ohľadom zaistenia alternatívnych zdrojov dodávok plynu. Vo štvrtok to uviedla tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na viacerých európskych predstaviteľov, informuje spravodajca TASR.



Podľa správy Reuters namiesto zákazu dovozu ruského LNG chce Európska komisia (EK) vypracovať novú stratégiu na ukončenie závislosti Únie od ruskej energetiky do roku 2027. Túto stratégiu majú oznámiť začiatkom mája, no zatiaľ nie sú známe podrobnosti o jej obsahu.



Očakáva sa, že exekutíva EÚ navrhne už 17. balík sankcií proti Rusku do júna, no nemenovaní predstavitelia EÚ naznačili, že príprava nových reštriktívnych opatrení napreduje pomaly. Komisia naposledy predložila myšlienku zákazu dovozu ruského skvapalneného plynu v januári tohto roku, keď sa dokončoval 16. balík sankcií.



Nemenovaný predstaviteľ EÚ agentúre Reuters povedal, že Brusel nechce riskovať, že príde o ruský skvapalnený plyn pre nové sankcie a vzdá sa tak svojej vyjednávacej sily s USA, ktorej nová administratíva požaduje od EÚ kupovať viac amerického LNG. EK a vlády členských štátov sa v tejto súvislosti obávajú vytvorenia novej závislosti od USA, tretieho najväčšieho dodávateľa plynu do Únie po Rusku a Nórsku.











