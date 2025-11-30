< sekcia Ekonomika
Krajiny OPEC+ ponechali objem produkcie na 1. kvartál 2026 nezmenený
Najnovšie informácie zverejnilo zoskupenie OPEC+ po tom, ako sa v nedeľu uskutočnilo viacero online rokovaní medzi jednotlivými štátmi OPEC a ďalšími členskými krajinami.
Autor TASR
Rijád/Moskva 30. novembra (TASR) - Štáty ropného zoskupenia OPEC+ sa v nedeľu dohodli, že ponechajú produkciu v 1. štvrťroku budúceho roka nezmenenú. Zároveň sa zhodli na mechanizme pre posudzovanie maximálnej produkčnej kapacity jednotlivých členov. Uviedli to predstavitelia OPEC+ po nedeľňajšej schôdzke. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Schôdzka organizácie OPEC+, ktorá sa na celkovej produkcii ropy vo svete podieľa zhruba polovicou, sa uskutočnila v období, keď sa Spojené štáty usilujú docieliť ukončenie vojny na Ukrajine. To by mohlo zvýšiť dodávku ruskej ropy na trhy, ak by prípadná mierová dohoda znamenala zmiernenie sankcií na ruský energetický sektor. V opačnom prípade sa však očakávajú ďalšie sankcie voči Moskve a s nimi nové obmedzenie dodávok suroviny na trh. OPEC+ zahrnuje štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších členov na čele s Ruskom.
Najnovšie informácie zverejnilo zoskupenie OPEC+ po tom, ako sa v nedeľu uskutočnilo viacero online rokovaní medzi jednotlivými štátmi OPEC a ďalšími členskými krajinami, ako aj ministerská schôdzka, ktorá sa koná dvakrát do roka. Tá sa najbližšie uskutoční 7. júna 2026.
Poukazujúc na nižší sezónny dopyt štáty OPEC+ potvrdili, že nebudú meniť rozhodnutie zo začiatku novembra, keď sa osem kľúčových členov dohodlo, že v januári, vo februári a v marci už vo zvyšovaní produkcie pokračovať nebudú. Vtedy oznámili posledné mierne zvýšenie ťažby od decembra, a to o 137.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo je rovnaký rozsah zvýšenia ťažby ako v októbri aj novembri.
V nedeľu OPEC+ zároveň schválil nový systém posudzovania maximálnej produkčnej kapacity členských štátov, ktorý umožní stanovovanie produkčných kvót od roku 2027. Cieľom mechanizmu je vyriešiť dlhodobé napätie medzi členskými štátmi. Na jednej strane sú krajiny ako Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré ťažobnú kapacitu zvýšili a požadujú vyššie produkčné kvóty. Na druhej sú najmä africké krajiny ako Nigéria, kde produkčná kapacita klesla, odmietajú však zníženie ťažobných kvót.
