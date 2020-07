Krajiny OPEC+ sa dohodli na zmiernení ťažobných škrtov

Londýn 15. júla (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom sa v stredu dohodli, že od augusta zmiernia súčasné rekordné produkčné škrty, keďže svetová ekonomika sa pomaly začína z pandémie nového koronavírusu zotavovať. Zároveň však upozornili, že prípadná druhá vlna pandémie by úsilie dostať trh do rovnováhy mohla skomplikovať.



OPEC a ďalší veľkí producenti, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, realizujú od mája program rekordného znižovania produkcie o 9,7 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Dohodli sa tak potom, ako nástup nového koronavírusu zredukoval dopyt po rope približne o tretinu.



Ako uviedla agentúra Reuters, najnovšie sa však dohodli, že od augusta do decembra sa objem škrtov zredukuje na 7,7 milióna barelov denne. Podľa ministra energetiky Saudskej Arábie princa Abdulazíza bin Salmána však reálne škrty budú o niečo výraznejšie, keďže štáty, ktoré v máji a júni produkovali viac, než mali, to budú v auguste a septembri kompenzovať. To znamená, že celkové produkčné škrty by sa mali pohybovať od 8,1 milióna do 8,3 milióna barelov denne.