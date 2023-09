Krajiny V4 chcú podporu koridoru solidarity pre obilie z Ukrajiny

Znojmo 26. septembra (TASR) - Krajiny V4 navrhli, aby Európska komisia (EK) bola aktívnejšia pri podpore tzv. koridorov solidarity pre ukrajinské obilie, a to jednak pri kontrole ich efektivity, ako aj pri ich financovaní. Uviedol to po utorkovom rokovaní agroministrov krajín V4 v juhomoravskom Znojme český minister pôdohospodárstva Marek Výborný, za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozefa Bíreša a štátnych tajomníkov agroministerstiev Poľska a Maďarska Ryszarda Bartosika a Zsolta Feldmana. Ukrajinský minister poľnohospodárstva rokoval podľa Výborného s ministrami krajín V4 online formou.



"Spoločne vyzývame Európsku komisiu, aby aktívnejšie pristúpila ku kontrolám efektivity koridorov solidarity. Naším spoločným záujmom je pomôcť Ukrajine dostať obilie do krajín, ideálne mimo EÚ. K tomu potrebujeme, aby koridory solidarity boli skutočne efektívne. Ukrajinský minister pôdohospodárstva nás informoval o konkrétnych bodoch akčného plánu obsahujúcom licenčné podmienky a ďalšie podmienky, ktoré zaistia, že obilie bude cez susediace štáty dostávať ďalej. My sa domnievame, že v tomto prípade musia fungovať kontrolné mechanizmy a k tomu chceme aktivizovať Európsku komisiu," priblížil Výborný.



Krajiny V4 podľa Výborného zároveň žiadajú EK, aby zvážila zavedenie kaucií na vývoz. "Tie by fakticky znamenali to, že obilie, ktoré bude opúšťať Ukrajinu, bolo by zaťažené vratnou kauciou. Tá by bola príslušnému obchodníkovi vrátená v okamihu, kedy by vyložil prepravované obilie v príslušnom prístave," vysvetlil Výborný. V4 taktiež podľa neho vyzýva EK, aby zvážila možnosť aktívnej podpory koridorov solidarity, pretože sú s nimi spojené zvýšené náklady. Výborný dodal, že žalobu na susediace krajiny pre obilie nepovažujú krajiny V4 za šťastný krok.



Ukrajinský dovoz podľa Bíreša deformuje slovenský národný trh s obilím, cena obilia v porovnaní s minulým rokom poklesla o približne 50 %, predaj obilia na mnohé trhy je obmedzený alebo žiadny. "Na Slovensku sme tiež limitovaní skladovacími priestormi, máme ich naplnené na 85 %, ešte prebieha zber kukurice a slnečnice," priblížil Bíreš. Založenie novej úrody obilia je podľa neho pre aktuálne ceny obilia veľmi otázne.



Ukrajinou navrhovaný licenčný systém vývozu podľa Bíreša zatiaľ nedáva záruky, že ukrajinské obilie sa dostane tam, kde ho potrebujú. "Ukrajinský systém na Slovensku momentálne skúmame a v krátkej dobe posúdime jeho záruky. Podľa toho budeme aj reagovať. Je pre nás dôležité, aby sme Ukrajine pomohli, ale aby sme si zároveň aj chránili svoj trh. Nejde iba o štyri druhy obilia, ktoré sme v súčasnosti stopli, ale ide aj o iné agrokomodity," doplnil Bíreš.



Aj podľa Bartosika by sa obilie z Ukrajiny malo dostať do cieľových destinácií, najmä mimo EÚ, nie na trh krajín EÚ susediacich s Ukrajinou, kde spôsobuje problémy na trhu. "Všetko hovorí pre to, aby už skôr zavedené embargo na ukrajinské obilie naďalej trvalo," povedal. Poľsko podľa neho očakáva, že Ukrajina žalobu pre zákaz dovozu stiahne, ukrajinské agrokomodity nemôžu mať negatívny vplyv na hospodárenie poľských roľníkov.



Feldman dodal, že Maďarsko podporuje český návrh na posilnenie koridorov solidarity a ich podporu zo strany EÚ. "Nie je dobré, že Ukrajina podala proti svojim susedom pre zákaz obilia žalobu," dodal maďarský štátny tajomník.