Bratislava/Pezinok 2. marca (TASR) - Krajiny V4 si v cestovnom ruchu chcú spoločne podmaniť vzdialené trhy, najmä USA, Áziu a Stredný východ. Vyplynulo to zo stretnutia najvyšších zástupcov príslušných ministerstiev a riaditeľov národných organizácií cestovného ruchu, ktoré Slovensko ako predsedajúca krajina zoskupenia krajín V4 zorganizovalo v Pezinku.



"Máme spoločný cieľ pritiahnuť do nášho regiónu turistov z celého sveta. V spolupráci celej V4 vidíme veľký potenciál, všetky krajiny totiž majú čo ponúknuť," uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Katarína Bruncková.



"Iniciatívu krajín V4 spolupracovať ocenila aj Európska komisia pre cestovný ruch (ETC) a podporila nás grantom, ktorý využijeme na spoločnú online kampaň s názvom Creative Cities, zamierenú na Ameriku," priblížil generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.



Na spoločnom rokovaní delegácie preberali témy týkajúce sa aktuálnych výziev cestovného ruchu v strednej Európe a faktorov, ktoré na sektor vplývajú, imidžu stredoeurópskeho cestovného ruchu v porovnaní s inými regiónmi a akčných plánov jednotlivých krajín V4 pre udržanie a rozvoj cestovného ruchu.



Súčasťou stretnutia bolo aj prijatie protokolu o spolupráci krajín V4 v oblasti cestovného ruchu. Prílohou protokolu je marketingový akčný plán krajín V4 pre podporu cestovného ruchu v regióne strednej Európy cielený na vzdialené trhy - USA, Áziu (Južnú Kóreu, Japonsko), Stredný východ - Izrael a Spojené arabské emiráty. "V Európe sme síce konkurenti, ale na vzdialených trhoch sme partneri," dodal Mika.



Slovensko sa v kampani zameria na propagáciu troch miest, a to Bratislavy, Košíc a Trenčína. Návštevy miest (city breaks) predstavujú jeden z kľúčových produktov slovenského cestovného ruchu a jeden z hlavných motívov návštev zahraničných turistov.



Okrem toho bude cieľom spoločnej kampane prezentovať strednú Európu nielen ako destináciu historického dedičstva, ale aj ako modernú a pulzujúcu destináciu pre vyznávačov mestského cestovného ruchu.