Krajniak: Ak nastane OTP režim pre zamestnancov, test má byť bezplatný

Bratislava 10. novembra (TASR) - Vláda medzi inými opatreniami na zmiernenie šírenia nového koronavírusu prijala aj možnosť kontroly zamestnancov pri vstupe do zamestnania, či sú očkovaní, testovaní alebo po prekonaní COVID-19. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) po rokovaní vlády vysvetlil, že režim OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) bude zavádzať Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na základe uznesenia vlády. Ak sa však v niektorom okrese zavedie, že sa budú musieť zamestnanci pri vstupe na pracovisko preukazovať potvrdením o očkovaní, teste či prekonaní, test musí mať zamestnanec zabezpečený bezplatne.



Na margo toho, kto teda zaplatí za test povedal, že viac povie premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý má mať brífing ešte v stredu. Podľa Krajniaka však sú dve možnosti. "Buď to bude preplácané, alebo tie testy budú k dispozícii," skonštatoval minister.



Minister tiež vysvetlil, že toto by malo platiť iba obmedzený čas, podľa rozhodnutia ÚVZ. Na otázku, čo so zamestnancami, ktorí odmietnu túto povinnosť povedal, že firma ho prepustiť nemôže, môže ho však v princípe poslať domov na základe prekážky v práci.



Krajniak tiež povedal, že ministri za Sme rodina sa pri schvaľovaní opatrení zdržali. Dôvodom je zrušenie výhodnejšej pandemickej PN, resp. jej zrovnoprávnenie s klasickou PN, ktorú Krajniak odmietal, pretože podľa neho zneužívaná nie je a stále má zmysel.