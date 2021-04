Krajniak chce pri daniach, odvodoch vidieť konkrétny návrh na zníženie

Bratislava 14. apríla (TASR) - Pri daniach a odvodoch musí minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vidieť konkrétny návrh na ich zníženie. Uviedol to Krajniak pred stredajším rokovaním vlády v súvislosti s prípravou nového programového vyhlásenia vlády a požiadavkou koaličného partnera (SaS) znižovať dane a odvody.



"Pravdupovediac, neviem si (znižovanie) v čase pandémie predstaviť a to, ako by sme ho rýchlo urobili. Vo všeobecnosti s princípom zníženia súhlasíme, nebránime sa mu, ale musíme vidieť návrh, ako by sa dalo v najbližších rokoch dosiahnuť," priblížil.



Zníženie daní a odvodov si Krajniak v tomto a v budúcom roku v nejakej zásadnej miere nevie predstaviť. "Viem si však predstaviť nejaký systém nastavenia poklesu daní a odvodov. V rámci dôchodkovej reformy chceme pripraviť nejaké odvodové úľavy," dodal minister práce.