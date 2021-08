Krajniak chystá zmeny pri inšpekcii a bezpečnosti pri práci

Bratislava 9. augusta (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) chystá viacero legislatívnych zmien v oblasti inšpekcie práce, bezpečnosti pri práci či nelegálnom zamestnávaní. Vyplýva to z predbežných informácií o zákonoch zverejnených na portáli Slov-lex.sk.



V rámci novely zákona o inšpekcii práce chce Krajniak zefektívniť činnosti inšpektorátov práce tým, že sa namiesto funkcie hlavného inšpektora práce zavedie manažérska funkcia riaditeľa inšpektorátu práce bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť inšpektora, ale so zachovaním povinnosti odbornej praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce a pracovnoprávnych vzťahov.



Súčasný stav považuje rezort za problematický preto, lebo k funkcii hlavného inšpektora sa dostane len niekto s preukazom a tak manažérske schopnosti pri výbere ustupujú do úzadia.



V novele o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci by Krajniak rád precizoval doterajšie právne úpravy a zosúladil ich s potrebami aplikačnej praxe. Cieľom je tiež zníženie administratívnej záťaže bez negatívneho vplyvu na súčasnú úroveň bezpečnosti pri práci.



Legislatíva by mala napríklad zjednodušiť preukazovanie odbornej spôsobilosti a praxe, upraviť podmienky, za ktorých bude môcť zamestnávateľ odvolať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť či spresniť počítanie lehôt ďalšej aktualizačnej prípravy autorizovaných bezpečnostných technikov. Rezort tvrdí, že takto reaguje na rôzne podnety z praxe.



Krajniak chystá aj novelu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorej cieľom je zefektívnenie a zjednotenie postupov pri výkone kontroly nelegálneho zamestnávania. Takúto kontrolu by mali po novom vykonávať iba inšpektoráty práce. "Ďalej sa návrhom zákona rozšíri výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania rodinných príslušníkov aj pre rodinné podniky," dodal rezort práce v materiáli.



Pri všetkých troch novelách odhaduje rezort začatie pripomienkového konania v septembri tohto roka.