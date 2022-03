Krajniak: Deti utekajúce z Ukrajiny bez sprievodu sú umiestnené v CDR

Bratislava 9. marca (TASR) - Ukrajinsko-slovenské hranice utekajúc pred vojnou prekračujú aj maloleté deti bez akéhokoľvek sprievodu. V takomto prípade policajti informujú zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sú v pohotovosti a dostavia sa na pomoc. Najskôr privolaný expert preverí, či má dieťa všetko, čo v danom momente potrebuje pre svoje bezpečie, a porozpráva sa s ním o ďalšom postupe. Potom ústredie vytipuje najvhodnejšiu lokalitu pre pobyt maloletého utečenca na Slovensku - niektoré z Centier pre deti a rodiny (CDR). Informoval o tom minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na sociálnej sieti.



"Pracovníci úradu sa postarajú o bezproblémovú prepravu dieťaťa do cieľového centra, kde si ho preberie zodpovedný zamestnanec. Pre deti sú pripravené pohotovostné balíčky podľa veku i pohlavia. Je v nich ošatenie, obuv a základné hygienické potreby," zhrnul ďalší postup minister. Samozrejmosťou sú podľa jeho slov aj základná zdravotná diagnostika so zistením rodinnej anamnézy, podpora psychológa a sociálne poradenstvo. Centrá zároveň dodržiavajú protipandemické opatrenia a zabezpečujú testovanie maloletých na ochorenie COVID–19.



"V prípade potreby je na pomoc privolaný tlmočník. Na rad prichádza zabezpečenie vyučovania slovenského jazyka a promptné umiestnenie detí do predškolských a školských zariadení," ilustroval minister následné kroky vedúce k integrácii.



Popri všetkých úkonoch centrá podľa ministrových slov dbajú aj na pohodu detí. Usilujú sa o ich socializáciu v kolektíve, organizujú spoločné aktivity, hry a podobne. Ak dieťa potrebuje navštíviť úrad alebo lekára, má vždy k dispozícii sprievod v podobe kompetentného zamestnanca centra.



"V úzkej spolupráci s opatrovníkom na pozadí celej podpory pokračuje hľadanie trvalého riešenia v súlade s najlepším záujmom dieťaťa," uzavrel minister.