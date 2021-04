Krajniak: Dlhové poradenstvo uľahčí niektorým ľuďom dostať sa k práci

Bratislava 14. apríla (TASR) - Dlhové poradenstvo má uľahčiť niektorým skupinám ľudí dostať sa k legálnej práci. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu po rokovaní vlády. Vláda navrhla doplnenie pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) o kompetenciu na utváranie podmienok na poskytovanie bezplatného poradenstva pre ľudí pri riešení ich problémov s dlhmi a bezplatného psychologického poradenstva zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch.



"My máme množstvo ľudí, ktorí by chceli pracovať – a možno aj pracujú na čierno, lebo nemajú na výber – ale nemôžu sa legálne zamestnať, pretože vzhľadom na ich exekúcie a predlženosť sa im vlastne pracovať nevyplatí," vysvetlil minister s tým, že tri dlhové poradne už na Slovensku pilotne existujú. V nich ľuďom radí ekonóm či finančník, právnik i psychológ, ako sa čo najlepšie dostať z dlhov. "A odporučí im napríklad osobný bankrot," ilustroval Krajniak.



Na otázku, komu bude bezplatné poradenstvo umožnené, Krajniak odpovedal, že pre klientov úradov práce, ktorými je však de facto 80 % ľudí na Slovensku. Toľko ľudí s úradmi práce prichádza nejakým spôsobom do kontaktu. "Ale po dohode s podpredsedom vlády pre legislatívu (Štefanom Holým – Sme rodina) a ministerkou spravodlivosti (Máriou Kolíkovou – Za ľudí) asi stanovíme v parlamente v druhom čítaní nejakú hornú hranicu, lebo to nemá byť poradňa pre bohatých ľudí, ktorí si vedia zaplatiť prácu špecialistov," uviedol Krajniak.



Víziou rezortu je, aby poradne fungovali do budúceho roka na každom úrade práce, ktorých je dokopy 46.