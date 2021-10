Krajniak i Vlčan majú k návrhu štátneho rozpočtu pripomienky

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR do návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 navrhlo aj alokáciu štátnych finančných aktív. Uviedol to pred štvrtkovým rokovaním vlády minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) zase kritizuje podmienku prijatia rozpočtu jedného z koaličných partnerov v podobe zavedenia daňovej brzdy. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) povedal, že pri rozpočte je umierneným optimistom, s množstvom peňazí, ktoré má dostať rezort práce, však spokojný nie je.



"Navrhli sme do rozpočtu nielen výdavky kapitoly, ktoré by mali byť na úrovni predchádzajúcich rokov, ale žiadame aj alokáciu štátnych finančných aktív na to, aby sme mohli rozbehnúť finančné nástroje ako nový spôsob podpory poľnohospodárov a hlavne potravinárov," spresnil Vlčan.



Ide podľa neho o systém garantovaných a bonifikovaných úverov na odstraňovanie investičného dlhu. "Verím, že sa s ministrom financií dohodneme," dodal agrominister.



Remišová dodala, že koaličný partner podmieňuje budúcoročný rozpočet prijatím daňovej brzdy, ale ona nepozná jediného ekonóma, ktorý by hovoril, že dať daňovú brzdu do ústavy je dobrá vec. "Všetci zhodne hovoria, že do ústavy by sa ideologické veci dávať nemali," povedala Remišová s tým, že to, či sa rozpočet stihne vládou schváliť do 15. októbra, závisí od politickej vôle koaličných partnerov. "Samozrejme, naším zámerom je, aby bol schválený dobrý, vyvážený a udržateľný rozpočet," uzavrela vicepremiérka.



Krajniak podotkol, že schvaľovanie a príprava rozpočtu je vždy adrenalínové obdobie. "Samozrejme, že nie sme spokojní s tým, koľko peňazí má vyčlenených Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR," povedal Krajniak a dodal, že už niekoľko týždňov sa o rozpočte rokuje a stanoviská sa jemne zbližujú. "Takže som umiernený optimista," uzavrel minister.