Krajniak: Je správne mať vplyv na menovanie manažérov úradov práce

Bratislava 23. januára (TASR) - Je správne, aby minister práce mal vplyv na menovanie manažérov na úradoch práce. Uviedol to pre TASR minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) v reakcii na stredajšie (22. 7.) vyjadrenia mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS).



"V politike som vždy uplatňoval princíp osobnej zodpovednosti. Ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny zodpovedám za výkon politiky v oblasti zamestnanosti, a preto považujem za správne, aby som mal vplyv na menovanie a odvolávanie riadiacich manažérov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri uplatňovaní mojej manažérskej zodpovednosti sa ako minister nebudem skrývať za výberové konania, sú to moje personálne rozhodnutia, za ktorými si stojím," spresnil.



Pri rozhodovaní o každom novom riaditeľovi mal Krajniak podľa svojich slov k dispozícii viacerých kandidátov. "S väčšinou novovymenovaných riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny som sa stretol osobne, na ďalších som získal natoľko kvalitné manažérske referencie, že som nepovažoval za potrebné viesť s nimi osobný pohovor," zdôraznil minister práce.



"Nie je pre mňa podstatné, členom akej politickej strany boli alebo sú riaditelia úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Očakávam od nich výsledky. Podľa vyhodnotenia výsledkov ich práce budú po roku vo funkcii pokračovať alebo budú vymenení," informoval.



Dodal, že doteraz boli napriek deklarovaným výberovým konaniam riaditelia úradov práce, sociálnych vecí a rodiny prerozdelení podľa straníckeho kľúča, a to v počte 27 pre Smer-SD, 8 pre Most-Híd, 7 pre SNS a 1 pre Sieť. "V takomto divadle pokračovať nebudem," uzavrel Krajniak.



Sekretár hnutia Progresívne Slovensko Braňo Tichý 22. júla uviedol, že dôkazy o tom, že kultúra "našich ľudí" pokračuje aj s vládou Igora Matoviča (OĽaNO), sa hromadia.



Zdôraznil, že po netransparentnom obsadení 53 prednostov okresných úradov pokračuje vláda Matoviča v ďalších "čistkách". Hnutie Sme rodina podľa Tichého najnovšie dosadzuje svojich straníckych funkcionárov a blízkych spolupracovníkov na miesta šéfov úradov práce. Podľa medializovaných informácií v týchto dňoch končí 26 zo 46 riaditeľov po celom Slovensku. Ďalší ich majú nasledovať čoskoro.



Tichý podčiarkol, že minister práce pritom ešte v máji vyhlásil, že vláda neplánuje plošné odvolávanie riaditeľov na úradoch práce. "V skutočnosti dochádza k plošnému odvolávaniu a menovaniu riaditeľov, a to len na základe politickej príslušnosti a opäť bez otvorených a transparentných výberových konaní, ktoré by garantovali výber kvalifikovaných odborníkov," povedal člen predsedníctva PS Branislav Vančo.



"Namiesto toho sa dozvedáme, že novými riaditeľmi úradov práce sa aj za tejto vlády stávajú politickí nominanti, ktorí s agendou úradov práce nemajú žiadne skúsenosti a nespĺňajú ani ďalšie predpoklady na výkon takejto funkcie. Sú nimi napríklad okresní alebo krajskí predsedovia Sme rodina (v Banskej Bystrici alebo v Lučenci), podnikateľ a neúspešný kandidát na poslanca za Sme rodina (v Košiciach) alebo odborník Sme rodina na poľnohospodársku výrobu (v Prievidzi)," poznamenal Vančo.