Krajniak: Jednorazový príplatok dostanú deti do dovŕšenia 18 rokov

Bratislava 31. augusta (TASR) - Vláda pristúpila k druhému kolu vyplácania jednorazového príplatku na dieťa. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) po rokovaní vlády. Kabinet ministra poveril, aby na budúcotýždňové rokovanie vlády priniesol konkrétny návrh realizácie jednorazového príspevku pre všetky deti do dovŕšenia 18 rokov.



V materiáli rezort práce uviedol, že jednorazový príspevok bude vo forme navýšenia prídavku na dieťa o 74,50 eura. Za mesiac september teda dostanú rodičia celkovo 100 eur na dieťa.



"Prídavok na dieťa vrátane navrhovaného jednorazového zvýšenia sa poskytne za mesiac september 2021 v mesiaci október 2021 v celkovej sume 100 eur. Jednorazové zvýšenie prídavku pre dieťa, ktoré prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, tým nie je dotknuté," napísali autori materiálu.



Štát však neposkytne zvýšený prídavok na dieťa na tie nezaopatrené deti, na ktoré vznikol nárok na jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi v sume 333 eur. Týmto deťom už totiž štát vyplatil jednorazovú pomoc v prvom kole vyplácania.



"Vzhľadom k tomu, že nám začína o dva dni nový školský rok a rozmýšľali sme, že akou formou pomôcť rodičom detí počas pandémie, tak určite takýto jednorazový príspevok vo výške 100 eur na každé dieťa do dovŕšenia 18. roku života môže týmto rodinám - najmä tým, ktoré majú viac detí a ktoré sa potrebujú pripraviť na nový školský rok, pomôcť," okomentoval minister. Dodal, že materiál, ktorý predloží na najbližšie rokovanie vlády, bude formou nariadenia, preto nebude treba meniť zákon. Peniaze pôjdu podľa jeho slov zo štátneho rozpočtu.