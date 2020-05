Krajniak: K najväčšiemu nárastu nezamestnanosti by malo dôjsť v máji

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovensko sa musí pripraviť na to, že v najbližšom období zaznamená nárast nezamestnanosti. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) očakáva, že k najväčšiemu zvýšeniu počtu ľudí bez práce dôjde v máji tohto roka.



"Rakúsko alebo USA zaznamenali taký rekordný nárast nezamestnanosti počas jedného mesiaca, aký nezaznamenali od veľkej hospodárskej krízy. Slovensko nie je ostrov v Európe, že by ho to obišlo. To, čo sa snažíme robiť, je spomaľovať nárast nezamestnanosti a opatreniami sociálnej pomoci zachovať čo najviac pracovných miest,“ uviedol v rozhovore pre TASR Krajniak. V marci sa to podľa neho podarilo, ale v apríli dôjde k výraznému zvýšeniu nezamestnanosti.



"Očakávam, že k najväčšiemu nárastu nezamestnanosti dôjde v máji," povedal Krajniak. Štatistiky nezamestnanosti sú zverejnené vždy v druhej polovici mesiaca, a to za predchádzajúci mesiac v danom roku. "Napriek tomu, že v máji sa ekonomika prakticky otvorí, až na niektoré malé segmenty, tak ešte vtedy len bude vrcholiť z hľadiska počtu uchádzačov o zamestnanie dosah krízy, ktorá začala v marci. My musíme počítať s dvojmesačným fázovým posunom. Za mesiac apríl musíme počítať s tým, že bude výrazný nárast počtu uchádzačov o zamestnanie," povedal Krajniak.



Úrady práce pritom zaznamenali aj hromadné prepúšťania. "Za marec a apríl to bolo približne 5000 ľudí, pričom hromadné prepúšťanie v niektorých prípadoch ani nie je okamžité. Riaditelia úradov práce majú pokyn individuálne komunikovať so všetkými zamestnávateľmi, aby sme našli spôsob, ako im pomôcť čo najviac pracovných miest udržať," priblížil minister práce.