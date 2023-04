Krajniak: Kritika SaS je nekompetentná,výzva z plánu obnovy je úspešná

Bratislava 4. apríla (TASR) - Kritika výzvy na výstavbu a obnovu zariadení sociálnych služieb (ZSS) zo strany opozičnej SaS bola úplne nekompetentná. "Keby postupovali normálne a venovali minútový telefonát tomu, aby si overili informácie, vedeli by, že všetko je úplne inak," reagoval v utorok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Výzva z plánu obnovy je podľa neho úspešná a záujem o čerpanie týchto peňazí je vysoký. Doteraz vyhodnotili 196 projektových zámerov a zostáva ešte 85, ktoré treba vyhodnotiť. Každý záujemca, verejný aj neverejný, môže využiť aj ďalšie kolo otvorené do 30. júna tohto roka.



"Doposiaľ je požadovaná celková suma približne 397 miliónov eur. V pláne obnovy máme prerozdeliť na výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb celkovo 176 miliónov eur. Už dnes máme žiadosti, ktoré dvojnásobne prevyšujú objem peňazí, ktorý plánujeme realizovať," vyčíslil Krajniak.



Vyzdvihol, že do výzvy sa môžu prihlásiť rôzne typy žiadateľov. Z doteraz vyhodnotených zámerov predložili 62 mestá a obce, 17 vyššie územné celky (VÚC) alebo nimi zriadené organizácie, 57 neziskové organizácie, 52 občianske združenia a 8 cirkevné organizácie.



"Nie je teda pravda, že táto výzva je smerovaná pre súkromníkov. Výzva je smerovaná presne pre tých, pre ktorých je určená. To znamená pre každého, kto poskytuje sociálne služby, potrebuje zrekonštruovať alebo postaviť nové ZSS," podčiarkol šéf rezortu práce.



Pripomenul, že výzva je dvojkolová. Najprv sa posudzujú projektové zámery, aj s prípadnými pripomienkami na ich zlepšenie a odstránenie nedostatkov. V priebehu apríla vyhlási ministerstvo "ostrú" výzvu. Projekty bude potrebné dokončiť do roku 2026, prednosť tak budú mať tie, ktoré už majú stavebné povolenie.



Opozičná SaS kritizovala, že záujemcovia musia podpísať zmluvu o partnerstve, čím by samosprávne kraje podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Petra Cmoreja porušili zákon o rozpočtových pravidlách. "Táto povinnosť sa netýka iba VÚC. Týka sa aj súkromných, neverejných žiadateľov, aj miest a obcí, aj VÚC v prípade, ak poskytujú svoj pozemok pre budúceho zriaďovateľa, ktorý bude túto sociálnu službu prevádzkovať," vysvetlil Krajniak.



Partnerom môže byť obec, VÚC alebo združenie obcí, nemôže ním byť súkromná firma, priblížila generálna riaditeľka sekcie práva a verejného obstarávania ministerstva práce Erika Rusnáková. Povinnosti, ktoré v partnerskej zmluve sú, vychádzajú podľa nej zo zákona o mechanizme obnovy a odolnosti. "Nie je tu porušenie zákona o rozpočtových pravidiel, je to čisto zmluvný vzťah podľa obchodného zákonníka," doplnila.