Krajniak: Materským školám sme pomohli sumou viac ako 58,7 milióna eur

Bratislava 20. januára (TASR) – Na pomoc udržaniu zamestnanosti v materských školách poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR viac ako 58,7 milióna eur. Počas stredajšieho rokovania vlády o tom informoval šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina).



"Pomohli sme 2698 materským školám, a tým sme pomohli zachrániť približne 24.000 pracovných miest," priblížil Krajniak. Podľa neho ide o veľkú pomoc pre samosprávy, pretože sú zriaďovateľmi materských škôl. "My sme takto prispeli do ich rozpočtov, aby mohli udržať materské školy a aby sme vykryli prípadne straty, ktoré v rozpočtoch samospráv sú," uviedol minister práce.







Cieľom takzvanej "prvej pomoci" bolo udržať pracovné miesta a preplatiť mzdy učiteľov a zamestnancov v materských školách v nepriaznivej situácii spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. K 13. januáru je podľa Krajniaka vyplatených takmer 90 percent materských škôl. Ako dodal, pomoc sa poskytovala do výšky 1100 eur na jedného zamestnanca materskej školy.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že toto nie je jediná podpora, na ktorej spolupracuje rezort školstva s ministerstvom práce. Podobne sa budú podporovať aj zamestnanci v základných umeleckých školách. "Podpora začne fungovať od marca a podporíme 6000 pracovných miest v základných umeleckých školách, bude to viac ako 700 škôl a suma sa bude pohybovať vo výške viac ako 20 miliónov eur," dodal Gröhling.