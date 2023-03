Krajniak: Rezort vyplatil stabilizačný príspevok 18.000 zamestnancom

Nitra 16. marca (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplatilo vybraným zamestnancom sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny stabilizačný príspevok v celkovej sume 49.742.493 eur. Táto suma bola prerozdelená medzi 18.678 zdravotníckych a sociálnych zamestnancov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rovnako odborných pracovníkov či opatrovateľov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) aj v teréne z celkového počtu vyše 26.000 zamestnancov, ktorí spĺňali nároky na stabilizačný príspevok.



"Naším cieľom bolo dosiahnuť, aby aspoň 50 percent zamestnancov stabilizačný príspevok dostalo, napokon ich bolo vyše 70 percent," zhodnotil dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Ministerstvo podporilo 5246 zamestnancov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sumou 14,6 milióna eur. Subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne kurately získali stabilizačné príspevky vo výške 1 milión eur a štátne centrá pre deti a rodiny celkovo vyše 4,4 milióna eur pre viac ako 2000 pracovníkov. V zariadeniach v kompetencii miest a obcí bolo podporených 4671 zamestnancov sumou 12 miliónov eur, v zariadeniach v kompetencii samosprávnych krajov dostalo 6148 zamestnancov spolu viac ako 17,6 milióna eur. Najviac financií (3,5 milióna eur) smerovalo do Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý je krajom s najvyšším počtom klientov i zamestnancov v zariadeniach.



Zamestnávatelia mali možnosť podať žiadosť o dotáciu na stabilizačný príspevok do konca januára 2023. Jednorazový príspevok vo výške 2000 až 4000 eur je oslobodený od zdravotných aj sociálnych odvodov. Výška dotácie sa odvíjala od druhu pracovnej činnosti a pracovného úväzku. Podmienkou poskytnutia stabilizačného príspevku bol záväzok zamestnanca odpracovať tri roky u zamestnávateľa, s ktorým má uzavretú pracovnú zmluvu. V prípade, ak sa zamestnanec rozhodne ukončiť pracovný pomer skôr, je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutého stabilizačného príspevku podľa doby, ktorá mu chýba na splnenie zmluvného záväzku.



Na poskytnutie stabilizačného príspevku vyčlenilo ministerstvo práce celkovú sumu 60 miliónov eur. "Budeme rokovať s Ministerstvom financií SR, či budeme môcť zvyšnú sumu použiť iným spôsobom pre ZSS alebo ďalšie organizácie v rezorte," povedal Krajniak. Zároveň avizoval, že v krátkom čase bude vyhlásená nová celoslovenská výzva na rekonštrukciu či výstavbu nových ZSS, na ktorú je vyčlenených 170 miliónov eur. "V Nitrianskom samosprávnom kraji by sme chceli alikvotnou časťou podporiť dve ZSS s kapacitou 30 ľudí, buď komplexnú rekonštrukciu alebo výstavbu nových, podporiť chceme aj zhruba sedem – osem pobytových zariadení komunitného charakteru a osem ambulantných zariadení," skonštatoval Krajniak.