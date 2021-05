Krajniak: Na očkovanie proti COVID-19 čaká ešte 130 ZSS

Bratislava 3. mája (TASR) – Na očkovanie klientov a zamestnancov čaká ešte 130 zariadení sociálnych služieb (ZSS) z tých, ktoré oň prejavili záujem. Vyplýva to z informácie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) k aktuálnej situácii v ZSS v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorú v pondelok prezentoval poslancom Národnej rady (NR) SR na sociálnom výbore.



Žiadosti o očkovanie dosiaľ zaslalo 893 ZSS. Požiadavka na zaočkovanie sa dotýka 45.180 zamestnancov a klientov týchto zariadení. Aktuálny počet zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je 37.774 osôb a aj druhú dávku už dostalo 30.156 osôb. Počet ľudí, ktorí ešte čakajú na očkovanie, je 7590.



V 763 zariadeniach z celkového počtu 893, ktoré požiadali o očkovanie, sa už žiadosti aj zrealizovali. Počet ešte nezrealizovaných žiadostí ZSS zaslaných rezortu zdravotníctva je 130. V percentuálnom vyjadrení už teda bolo vyhovené 85,54 % zariadení.



Najväčší záujem o očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb eviduje rezort v Nitrianskom a Prešovskom kraji (v oboch cez 6800 nahlásených ľudí). Nad 5000 nahlásených je aj v Banskobystrickom, Bratislavskom, Košickom, Trnavskom a Žilinskom kraji. V Trenčianskom kraji požiadalo v rámci ZSS o očkovanie niečo cez 4000 ľudí.



Minister poslancom predstavil aj informácie o zapožičaných kyslíkových generátoroch ZSS. Rezort zariadil zapožičanie 200 kusov generátorov na 120 dní, teda do konca júna, a takisto zakúpil príslušenstvo. Zapožičanie stálo okolo 50.000 eur, 4680 eur zaplatil rezort za kyslíkové masky a 3600 eur za kyslíkové kanyly. Najviac si ich požičiavali vyššie územné celky (179 kusov), desať kusov si zapožičala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, päť kusov putovalo do domovov v Rožňave, Stropkove, Prešove a Senci a šesť generátorov má rezort v pohotovosti.



Rezort práce tiež dodal zariadeniam množstvo ochranných osobných pracovných pomôcok, napríklad v podobe jednorazových ochranných oblekov, respirátorov či masiek, za čo zaplatil takmer 17 miliónov eur. Minister vyzdvihol aj dotácie za viac ako 30 miliónov eur, napríklad na výživové doplnky alebo na odmeny zamestnancom.