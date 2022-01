Krajniak: Na platy zamestnancov ZSS prispievame viac než predtým

Na archívnej snímke minister financií SR Igor Matovič. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 19. januára (TASR) – Na platy zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS) prispeje štát v roku 2022 o 20 % viac než predtým. V tomto roku plánuje ministerstvo práce na tento účel minúť 190 miliónov eur, kým vlani to bolo 175 miliónov eur a rok predtým 159 miliónov eur. Je to rozdiel oproti nárastu pri zamestnancoch verejnej správy, kde je to v priemere len o tri percentá viac. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) pred stredajším rokovaním vlády. Reagoval tak na kritiku sociálnych pracovníkov, ktorí sa sťažujú na nízku podporu štátu.poznamenal minister. Medzi ďalšími príspevkami spomenul pandemické príplatky či kompenzáciu nákladov, ktoré vznikli pre pandémiu. Ďalšími 16 miliónmi eur prispel štát na vytvorenie nových pracovných miest v ZSS.avizuje minister.Na kritiku sociálnych a zdravotníckych pracovníkov reagoval pred vládou aj minister financií Igor Matovič (OĽANO). Tvrdí, že ak chce nejaký minister minúť niekde viac peňazí, má prísť s návrhom, kde tie peniaze ubrať.Opatrovateľky, zdravotné sestry a poskytovatelia sociálnych služieb požadujú zvolanie okrúhleho stola k zákonu o inšpekcii v sociálnych veciach, ale tiež zásadné zvýšenie platov opatrovateliek a sociálnych pracovníkov. To by sa malo podľa nich realizovať v troch etapách prostredníctvom zvýšení príspevku ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie sociálnej služby vždy o 30 %.Od ministerstva financií požadujú prostriedky na riešenie havarijných stavov budov ZSS tak, aby dokázali plniť základné protipožiarne opatrenia vrátane financií na evakuačné výťahy.