Krajniak: Na tretiu dávku sa už prihlásilo 74 ZSS

Bratislava 14. októbra (TASR) – Na tretiu dávku očkovania proti ochoreniu COVID-19 sa už ministerstvu práce prihlásilo 74 zariadení sociálnych služieb (ZSS). Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) vo štvrtok po rokovaní vlády.



Minister tiež vyčíslil, že v súčasnosti je do 100 klientov a zamestnancov v ZSS pozitívnych na ochorenie COVID-19. "Očakávame, samozrejme, že to bude stúpať, ale máme potvrdené informácie, že u zaočkovaných klientov ZSS má toto ochorenie oveľa lepší priebeh než v jarnej alebo zimnej vlne," poznamenal minister a dodal, že prakticky ani nedochádza k hospitalizáciám.



Aby sa hospitalizácie ešte viac obmedzili, ministerstvo opäť začalo s distribúciou stoviek kyslíkových koncentrátorov. Rezort ich posiela cez jednotlivé vyššie územné celky (VÚC) zariadeniam, ktoré si o ne požiadajú. "Aby v prípade nedostatku saturácie kyslíka nemuseli byť ľudia hospitalizovaní, ale aby sme pomohli nemocniciam aj tým, že chorí budú môcť ostať v zariadeniach," uzavrel minister.