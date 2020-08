Krajniak: Na zavedenie trvalého kurzarbeitu máme dostatok zdrojov

Bratislava 26. augusta (TASR) - Slovensko má na zavedenie trvalého nástroja kurzarbeit dostatok zdrojov. Uviedol to po rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že Európska komisia (EK) už schválila z nástroja SURE zhruba 660 miliónov eur na tento zámer. Okrem toho má ministerstvo zadefinované aj priority, ktoré by mohli byť financované z Fondu obnovy.



"To sú peniaze mimo Plánu obnovy, čiže na zavedenie trvalého kurzarbeitu máme dostatočný finančný vankúš na to, aby sme to vedeli prefinancovať. Od roku 2022 by mal nástroj fungovať ako nový fond udržania zamestnanosti. Peniaze z tohto fondu nebudú môcť byť použité na nič iné, len na podporu udržania pracovných miest. Zamestnanec by mal v tomto modeli dostať 80 % čistej mzdy, pričom 60 % pôjde z fondu, 20 % bude financovať zamestnávateľ a 20 % sa zamestnanec vzdá," doplnil Krajniak.



Ministerstvo práce má už zároveň aj stanovené priority, aby sa mohlo uchádzať o európske zdroje z Fondu obnovy. "Máme tri priority. Prvou je dôchodková reforma, ktorú pripravuje s Ministerstvom financií SR a expertmi. Druhou je vylepšenie pomoci pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc iných a treťou je podpora rodiny," vymenoval Krajniak s tým, že vláda chce pomôcť rodinám aj iným spôsobom, nielen finančne. Podľa ministra sa ukazuje, že by sa napríklad mali zaviesť manželské poradne, aby mali ľudia, ktorí majú problémy s komunikáciou v rodine, možnosť obrátiť sa na psychológov.