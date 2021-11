Krajniak navrhne ďalší odklad splatnosti poistného za mesiac november

Bratislava 23. novembra (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) predložil na stredajšie (24. 11.) rokovanie vlády návrh na ďalší odklad splatnosti poistného, tentoraz za mesiac november 2021. Ak kabinet návrh schváli, poistné na sociálne poistenie bude možné za november zaplatiť až do 30. septembra 2024.



"S cieľom zmiernenia ekonomických dosahov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 sa navrhuje ďalší odklad odvedenia poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie november 2021 do 30. septembra 2024," napísal rezort práce v predkladacej správe.



Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac.



Navrhnutý odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za pracovníka vykonávajúceho rizikovú prácu.