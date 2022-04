Krajniak: Nemyslím si, že tzv. protiinflačná pomoc je príliš štedrá

Bratislava 27. apríla (TASR) - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si nemyslí, že tzv. protiinflačná pomoc ohrozeným skupinám, ktorú vláda predstavila minulý týždeň, je príliš štedrá. Krajniak to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.



Minister práce si myslí, že pomoc ohrozeným skupinám je "minimálne postačujúca" v celkovom objeme. "Budeme hľadať najlepšie riešenie, ale čo sa týka celkového objemu pomoci, tam nás skôr kritizujú, čo ma prekvapuje, že je príliš štedrá. Ak niekto v parlamente navrhne niečo rozumné, ja to určite podporím," povedal.



Poznamenal, že sa nebráni debate o žiadnej pomoci, ktorá by mala byť navyše, oproti tomu, aký je stav sociálnych istôt v štáte. "Ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny sa nebránim diskusii o tom, ako dať ľuďom viac," dodal.