Krajniak nepredpokladá, že sa zvýši ošetrovné počas 2. vlny pandémie

Bratislava 2. septembra (TASR) - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) nepredpokladá, že by sa počas druhej vlny pandémie nového koronavírusu menila výška ošetrovného (OČR). S týmto návrhom na najbližšie rokovanie parlamentu prichádzajú nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.



Podľa súčasnej právnej úpravy sa výška špeciálneho ošetrovného počas krízovej situácie vypočítava podľa štandardného režimu ošetrovného vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Poslanci však navrhujú doplniť do zákona o sociálnom poistení nový odsek, ktorý upravuje špeciálnu výšku ošetrovného počas krízovej situácie súvisiacej s novým koronavírusom na 75 % denného vymeriavacieho základu. "Nepočítam s tým, že by celoplošne bola počas druhej vlny pandémie zvýšená OČR, lebo doteraz sme na zvýšené náklady dali v tomto roku niekoľko sto miliónov eur, ktoré Sociálnej poisťovni chýbajú, lebo nikto nebol na epidémiu pripravený. My sme to museli zasanovať zo štátneho rozpočtu a nemyslím si, že do konca roka by sa dalo ošetrovné zvyšovať viac, než je tých 55 % z predchádzajúcej mzdy človeka, ktorý ide na OČR," odpovedal v stredu na novinársku otázku po rokovaní vlády Krajniak.



Upozornil tiež na to, že niektorým ľuďom v prvej línii sa poskytla vyššia suma. "Menili sme niekoľkokrát výšku ošetrovného v tom zmysle, že sme niektorým skupinám v prvej línii poskytli napríklad pri nakazení sa koronavírusom vyššie než je štandardné 55 % plnenie, ako je klasická OČR," dodal Krajniak.