Krajniak: Nezamestnanosť v septembri 2022 opäť klesla, a to na 6,06 %

Bratislava 20. októbra (TASR) - Nezamestnanosť v SR v septembri 2022 opäť klesla, a to na úroveň 6,06 %. V auguste tohto roku bola miera evidovanej nezamestnanosti na hodnote 6,14 %. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), za účasti generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karola Zimmera.



"Nezamestnanosť už od januára tohto roka neustále klesá a udialo sa tak aj v septembri, keď na úrady prichádzajú noví absolventi škôl. V zamestnávaní ľudí sa nám darí tak, ako v ochrane pracovných miest. Okrem klesajúcej nezamestnanosti to potvrdzuje aj fakt, že posledné tri mesiace rastie pomer uchádzačov, ktorých úrady práce vyradili z evidencie pre nájdenie zamestnania. Samozrejmosťou je dostupnosť prehľadnej databázy pracovných ponúk a pripravenosť zamestnancov úradov práce podať pomocnú ruku," povedal Krajniak.



Zdôraznil, že v septembri výrazne stúpol počet mladých v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce. Dôvodom je tradične zvýšený počet tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie pribudlo v septembri viac ako tritisíc ľudí vo veku do 29 rokov. Kým v auguste evidovali úrady 4477 absolventov, v septembri ich bolo už 8011.



"Počty čerstvých absolventov v evidencii na úradoch práce sú v septembri ako takmer každý rok na celoročných maximách. Práve preto sme sa na túto situáciu pripravili. Významným krokom v tomto smere bolo nedávne spustenie národného projektu Prax pre mladých, stále však máme aj projekty, ktoré fungujú dlhodobo a tešia sa záujmu mladých. Mnohí využívajú národný projekt Chyť sa svojej šance, v rámci ktorého môžu dostať podporu pri naštartovaní podnikania," doplnil Zimmer.



Podľa údajov ministerstva práce miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov v septembri 2022 dosiahla 6,72 % (6,78 % v auguste 2022, 7,78 % v septembri 2021). Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie bol na hodnote 164.163 osôb (166.433 osôb v auguste 2022, 191.972 osôb v septembri 2021). Celkový počet evidovaných uchádzačov v septembri tohto roka predstavoval 181.985 osôb (183.667 v auguste 2022, 210.456 osôb v septembri 2021).



Počet evidovaných nezamestnaných vo veku do 25 rokov dosiahol 25.086 osôb, počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov bol 43.739. Na trhu práce sa v septembri 2022 uplatnilo 16.506 uchádzačov o zamestnanie (10.471 v auguste 2022).



Počet voľných pracovných miest bol v septembri tohto roka na úrovni 83.324 (81.121 v auguste 2022). Najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 24.909 (podiel 29,89 %). Najmenej miest bolo v Košickom kraji, a to 3447 (podiel 4,14 %). Úrady evidovali 5 hromadných prepúšťaní nahlásených v septembri, pričom je ohrozených 533 pracovných miest.