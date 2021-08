M. Krajniak: Od šéfa Ústredia práce očakávam zefektívnenie činností

Bratislava 25. augusta (TASR) – Vláda na svojom stredajšom rokovaní odvolala z funkcie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Mariána Valentoviča a na jeho miesto vymenovala Karola Zimmera. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) od Zimmera očakáva, že zefektívni, prípadne pripraví nanovo činnosti v oblasti sociálnych dávok aj vo sfére kurately. Uviedol to na spoločnom tlačovom brífingu so Zimmerom po rokovaní vlády.



Krajniak priblížil, že podobne ako sa stalo na samotnom ministerstve, aj na ústredí sa od septembra rozdelí jedna zo sekcií na dve oddelené – sociálnu sekciu, ktorá sa týka dávok, a sekciu rodinnej politiky, ktorá sa týka sociálnoprávnej ochrany a kurately. "Najviac práce treba vykonať na úseku sociálnoprávnej ochrany a kurately, pretože je tam asi potrebný aj nový prístup vzhľadom na to, že personálne obsadenie sa tam dlho nemenilo," podotkol Krajniak.



So Zimmerom sa teda dohodol, že tieto nové organizačné zmeny uvedie do praxe. Očakáva od neho, že najmä pri rodinnej politike, ale aj v systéme vyplácania dávok zefektívni, prípadne pripraví činnosti nanovo.



Zimmer vyhlásil, že v novej funkcii bude mať na zreteli dve priority. Chce pokračovať v práci, ktorú úrady práce robia v oblasti zamestnanosti a zmiernenia dosahov koronakrízy, a priniesť nový vietor do oblasti sociálnoprávnej ochrany a kurately.



Na otázku o personálnych zmenách na ÚPSVaR Krajniak odpovedal, že sa dotknú námestníkov alebo šéfov sekcií, priebežne sa však zmeny zrejme dotknú aj ďalších postov. "Uprednostňujem však skôr také zmeny, aby zachovali to, čo tam funguje dobre, a nastolili nejaký nový poriadok vo veciach, ktoré tam nefungovali," uzavrel minister.