Krajniak: Odídenci z Ukrajiny prejdú na medzinárodnú sociálnu podporu

Bratislava 27. apríla (TASR) - Odídenci z Ukrajiny prejdú od mája z podpory zo slovenského sociálneho systému na medzinárodnú podporu. Uviedol to na brífingu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) za účasti zástupcov medzinárodných organizácií Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detského fondu OSN (UNICEF), Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a Slovenského Červeného kríža.spresnil Krajniak.Podľa ministra práce je medzinárodná pomocpriblížil Krajniak.Finančná podpora odídencom zo strany medzinárodných organizácií je podľa ministerstva práce v súčasnosti nastavená na dobu troch mesiacov, od 1. mája 2022 ako krátkodobý podporný nástroj vláde SR. Okrem pomoci v hmotnej núdzi je jej úloha dôležitá aj pre poskytovanie priamej podpory ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorá je nateraz vôbec prvou takouto formou podpory zo strany UNICEF a IOM v krajinách zasiahnutých prílivom utečencov z Ukrajiny.Spoločná podpora všetkých organizácií a rezortu práce sa bude vzťahovať na približne 26.000 domácností. Do tejto skupiny patria tí, ktorí na Slovensku požiadali o pomoc v hmotnej núdzi, ale aj tí, ktorí o ňu doteraz nepožiadali. Znamená to, že odídencom (ktorí nemajú príjem vo výške životného minima) budú na základe memoranda o spolupráci od mája poskytovať priamu finančnú podporu medzinárodné organizácie UNHCR, Červený kríž, UNICEF a IOM a nie štát.Zoznam tých odídencov, ktorí doteraz na Slovensku poberali dávku v hmotnej núdzi, poskytne UNHCR priamo rezort práce. Následne ich organizácie budú kontaktovať s cieľom výplaty podpory.Konkrétna výška finančnej podpory na jeden mesiac predstavuje podľa rezortu práce pre dospelého 80 eur, pre dieťa vo veku 3 až 18 rokov sumu 60 eur a pre dieťa do 3 rokov je to suma 160 eur. Napríklad žena s jedným dieťaťom do 3 rokov dostane pomoc vo výške 240 eur, dvojica bez detí 160 eur. Maximálna výška podpory pre jednu domácnosť je ohraničená na 380 eur mesačne.V apríli 2022 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili prvé dávky pomoci v hmotnej núdzi pre ukrajinských odídencov. Podpora pre celkom 16.560 poberateľov bola vo výške 2.169.624,80 eur. Práve táto suma predstavuje minimálnu mesačnú úsporu štátneho rozpočtu SR v rámci trvania zmluvného vzťahu s UNHCR.UNICEF a IOM budú počas nasledujúcich troch mesiacov podporovať tiež približne 500 detí so zdravotným postihnutím a asi 400 dospelých so zdravotným postihnutím, a to poskytnutím príspevku ľuďom, ktorí ich opatrujú. Výška finančnej podpory pre opatrovateľa je 508 eur mesačne.V tomto prípade podľa rezortu práce vzniká výhoda pre štát aj samosprávy, keďže odídenci odkázaní na pomoc druhých nebudú vyžadovať poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach, ale starostlivosť dostanú v domácom prostredí a blízkou osobou.