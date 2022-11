Krajniak: Pomoc s energiami pre domácnosti predstaví vláda v decembri

Bratislava 2. novembra (TASR) - Pomoc s energiami pre domácnosti predstaví vláda začiatkom decembra. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



"Máme úplne presne zmapované celé Slovensko, aj z hľadiska vykurovacích a teplotných podmienok, aby sme vedeli, ako na jednotlivé domácnosti bude doliehať zima a prípadná energetická kríza," priblížil.



Vláda bude podľa jeho slov musieť zvlášť riešiť ceny tepla, zvlášť ceny elektriny a zvlášť ceny plynu. "Do konca roka každá domácnosť bude vedieť, s čím môže počítať od začiatku budúceho roka. Dovtedy sú ceny energií ešte zastropované," spresnil.



O riešení energetickej krízy podľa neho vláda diskutuje priebežne. "Začiatkom decembra predstavíme pomoc pre domácnosti, ktorá bude platiť od 1. januára 2023. A aj to urobíme," dodal Krajniak.